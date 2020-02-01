أحمد موسى: الإخوان نفذوا جرائم تجاه المتاحف والآثار المصرية في 2011.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في عام 2011 قام الإخوان بتنفيذ جرائم في متحف ملوي في محافظة المنيا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية ارتكبت جرائم في حق المتاحف والآثار المصرية في أحداث يناير 2011.





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المسؤولين عن اكتشافات الاثار يتعاملون مع الأثر كأنه أحد ابنائهم ، واجريت يوم الخميس جولة في المنيا وسط حالة من الأمن والأمان".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" قضينا يوما كاملا في محافظة المنيا في حالة من الأمن والأمان وتحدثت مع الوزير عن مشكلات قطاع السياحة ومبادرة البنك المركزي وتوجيهات الرئيس السيسي لقطاع السياحة".





وتابع:" خالد العناني وزير نشط، معدلات إنجازه كبيرة ولديه توجيهات لتطوير قطاع السياحة والأثار".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تحدثنا عن المتحف المصري الكبير وترتيبات الاحتفال الأسطوري لافتتاح المتحف المصري الكبير والإجراءات التي تقوم بها وزارة السياحة فيما يتعلق بتنشيط السياحة ودور هيئة تنشيط السياحة".



