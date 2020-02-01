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أحمد موسى: الإخوان نفذوا جرائم تجاه المتاحف والآثار المصرية في 2011.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 08:20 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في عام 2011  قام الإخوان بتنفيذ جرائم في متحف ملوي في محافظة المنيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  جماعة الإخوان الإرهابية ارتكبت جرائم  في حق  المتاحف والآثار المصرية في أحداث يناير 2011.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  المسؤولين عن اكتشافات الاثار  يتعاملون مع الأثر كأنه  أحد ابنائهم ، واجريت يوم الخميس جولة في المنيا وسط حالة من الأمن والأمان".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" قضينا يوما كاملا في محافظة المنيا في حالة من الأمن والأمان  وتحدثت مع الوزير عن مشكلات قطاع السياحة ومبادرة البنك المركزي  وتوجيهات الرئيس السيسي لقطاع السياحة".

وتابع:"  خالد العناني وزير نشط، معدلات إنجازه كبيرة  ولديه  توجيهات لتطوير قطاع السياحة والأثار".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  تحدثنا عن المتحف المصري الكبير وترتيبات الاحتفال الأسطوري لافتتاح المتحف المصري الكبير والإجراءات التي تقوم بها وزارة السياحة فيما يتعلق بتنشيط السياحة ودور هيئة تنشيط السياحة".

وقال:" رد وزير السياحة والآثار عن أسباب التطوير في ميدان التحرير والهدف منه.
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