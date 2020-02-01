محافظ أسيوط : حملة مكبرة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية بقرية بصرة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان الاجهزة التنفيذية اليوم تمكنت من تنفيذ حملة مكبرة لازالة التعديات على بعض الاراضى الزراعية بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح ومنع تجريفها واعادة زراعتها مرة اخرى.





أكد محافظ أسيوط ان الحملة تاتي ضمن الحملات المكبرة على قرى ومراكز المحافظة فضلا عن تكثيف الحملات على قرى ومراكز المحافظة لازالة التعديات وتنفيذ قرارات الازالة للتعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة .





واشار نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة الى انه تم شن حملة مكبرة اليوم برئاسته لاستعادة قطعة ارض بقرية بصرة ومنع تجريفها واعادة زراعتها مرة اخرى بحضور مسئولى الجمعية الزراعية والوحدة المحلية وتعهد الاهالى بعدم تبويرها مرة اخرى.





وأضاف الطيبي أنه تم المرور على مزرعتى بنى مر بالفتح ومزرعة ابنوب الحمام للوقوف على سير الاعمال بهما والتأكيد على الاشراف البيطرى عليهما لزيادة الانتاجية وتحسين السلالات وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير المزارع واستخدام الاساليب العلمية الحديثة بالتنسيق مع مديريتى الزراعة والطب البيطرى وجامعة أسيوط .





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