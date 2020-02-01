تعرف على أسباب تشنج العضلات و طرق العلاج

تعتبر مشكلة تشنج العضلات من أبرز المشاكل التي انتشرت بالفترة الأخيرة، مما يتسبب في إزعاج الكثيرين، وهى مشكلة لها العديد من الأسباب.





السلمون والسردين



- المكسرات:

اللوز والجوز والبندق والفستق والكاجو



- الخضار:

سبانخ والملفوف والبروكلي والسلق



- البقوليات:

فاصولياء والبازيلاء والعدس والحمص



- الفواكه:

الموز والمشمش والبرتقال والليمون والخوخ والتوت والكيوي والتفاح والرمان



- التين المجفف



- السمسم والشوفان وفول الصويا



- الخبز الأسمر

وحول هذه الأسباب تقول دكتورة سهام سوقية استشارى التغذية الصحية إنها تتلخص فى الآتى:- إجهاد العضلة بشكل مستمر.- نقص معادن وأملاح مثل الكالسيوم والماغنسيوم الموجودة في الجسم مما تؤدي لحدوث تشنجات عضلية مؤلمة.وكشفت دكتورة سوقية، خلال منشور لها على فيسبوك، عن مصادر الكالسيوم الهام لصحة العظام والعضلات ومنها:- منتجات الألبان والحليب والبيض.- الأسماك: