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مرأة

تعرف على أسباب تشنج العضلات و طرق العلاج

السبت 01/فبراير/2020 - 09:29 م
تعرف على أسباب تشنج
تعرف على أسباب تشنج العضلات ومصدر فيتاميناتها
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آلاء حسن
تعتبر مشكلة تشنج العضلات من أبرز المشاكل التي انتشرت بالفترة الأخيرة، مما يتسبب في إزعاج الكثيرين، وهى مشكلة لها العديد من الأسباب.

وحول هذه الأسباب تقول دكتورة سهام سوقية استشارى التغذية الصحية إنها تتلخص فى الآتى:

- إجهاد العضلة بشكل مستمر.

- نقص معادن وأملاح مثل الكالسيوم والماغنسيوم الموجودة في الجسم مما تؤدي لحدوث تشنجات عضلية مؤلمة.


وكشفت دكتورة سوقية، خلال منشور لها على فيسبوك، عن مصادر الكالسيوم الهام لصحة العظام والعضلات ومنها:

- منتجات الألبان والحليب والبيض.
- الأسماك: 
السلمون والسردين

- المكسرات:
 اللوز والجوز والبندق والفستق والكاجو

- الخضار: 
سبانخ والملفوف والبروكلي والسلق 

- البقوليات:
 فاصولياء والبازيلاء والعدس والحمص 

- الفواكه:
 الموز والمشمش والبرتقال والليمون والخوخ والتوت والكيوي والتفاح والرمان

- التين المجفف

- السمسم والشوفان وفول الصويا

- الخبز الأسمر
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