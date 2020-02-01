هشام ماجد يلبي طلب أشرف عبد الباقي.. اعرف التفاصيل

طلب الفنان اشرف عبد الباقي من هشام ماجد حضور العرض المسرحي لمسرحية جريمة في المعادي، والذى لبى الدعوة ونشر صورة برفقته وأبطال المسرحية علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور و الفيديوهات "instgram" .





وعلق هشام ماجد علي الصورة قائلا :" اتشرفت امس بتلبية دعوة استاذي اشرف عبد الباقي بحضور العرض المسرحي لمسرحية جريمة في المعادي ..حابب اقولكم ان دي من احلي الحجات اللي شوفتها في حياتي ..ساعتين من الضحك بلا توقف انت بتضحك مش من الممثلين الضحك من مهندس الصوت و العمال و الديكور والاكسسوار والمخرج و المساعدين ومن كل حاجه (هتفهمو كل حاجه لما تروحو)".





وتابع: "عرض مبهر من اول الفكرة المجنونه لكل تفصيلة متعوب فيها بجد مبروك للمبدع اشرف عبد الباقي مبروك لفريق المسرحية المرعب ..كله يروح المسرحية علي ضمنتي مش هتشوف حجات من دي كتير".





كما علق اشرف عبد الباقي علي الصورة من خلال التعليقات قائلا :" يا هشام يا حبيبي انت الي نورتنا بجد وزي ما بابن في الصورة الكل فرحان بوجودكم