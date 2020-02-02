انطلاق مؤتمر التمكين الاقتصادي اليوم بحضور وزير قطاع الأعمال

يشارك كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي؛ صباح اليوم الأحد بفعاليات مؤتمر الشمول المالي والذي ينظمه البنك بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للشركة القابضة للتأمين؛ تحت عنوان " من الإتاحة للتمكين الاقتصادي" بالقاهرة.





ويناقش المؤتمر عدة ملفات من بينها دور الشمول المالي والتحول الرقمي في تحقيق التنمية الاقتصادية ودور الحكومة والشركات في تفعيل الشمول المالي ضمن الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي المصري والحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.





يركز المؤتمر على دور التمكين الاقتصادي للمرأة و رفع معدلات التثقيف المالي لدى رواد الأعمال بأهمية الخدمات المالية الرقمية، بحضور قيادات الحكومة والمؤسسات والبنوك والشركات ومن بينهم المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وباسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين.





كما يحضر الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، وبيير بيلورج، الشريك – شركة إرنست أند يونج، وجون نجاهو متخصص الخدمات المالية الرقمية في مؤسسة التمويل الدولية، وأشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، ود. يمني الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21، وأحمد الألفي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة "سواري فنتشرز" مسرعة الأعمال، ود. علا الخواجة مدير عام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي.