الرجاء المغربي يتغلب على فيتا كلوب بهدف نظيف فى دوري أبطال أفريقيا

تغلّب فريق الرجاء البيضاوي على ضيفه فيتا كلوب بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتمكن بدر بنون من تسجيل هدف الرجاء الوحيد في شباك فيتا كلوب في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة .
وعقب انتهاء صافرة المباراة رفع الرجاء رصيده إلى "11" نقطة ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف الترجي المتصدر بينما تجمد رصيد فيتا كلوب عند"4" نقاط.
ومن المقرر أن تجري قرعة الأدوار النهائية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بنهاية الأسبوع الجاري .