شاهد.. كيف احتفلت أم بـ طلاقها من زوجها.. لن تصدق ما فعلته

احتفلت أم بطلاقها من زوجها على طريقتها الخاصة، حيث حصلت على مساعدة أصدقائها لتوسيخ فستان زفاف زوجها بالطلاء والألوان.





أعطت آنا أونيل ، 41 عامًا ، من مدينة كنت البريطانية ستة مسدسات مائية مملوءة بالطلاء، لاصدقائها حتى يتمكنوا من تدمير فستان زفافها الوردي التي حضرت به فرحها على زوجها السابق ، والذي كان تكلفته 1200 جنيه استرليني .





قررت عارضة الأزياء السابقة العمل على مخطط مجنون، للاحتفال بالانفصال عن زوجها الثاني ، بعد أن طلاقها بدون سبب، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديل ميل" البريطانية.





وكانت أونيل قد زُوجت من زوجها الثاني في احتفال حميم على شاطئ في أنتيجوا، بعد علاقة رومانسية عاصفة ، ولكن بعد الولادة ، انهار الزواج وتركها تترنح في المسؤولية لوحدها.





اتخذت آنا ، التي توفي زوجها الأول ، الخطوة الغريبة المتمثلة في تدمير فستان زفافها لإرسال رسالة إيجابية إلى النساء الأخريات اللائي يمرون بأوقات عصيبة.