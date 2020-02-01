بعد الإفراج عن 135 من المحكوم عليهم.. أحمد موسى: هؤلاء ضحايا التنظيم الإخواني

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية تتخذ الإجراءات التنفيذية بالإفراج بالعفو الرئاسي عن 135 من المحكوم عليهم.





أضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المفرج عنهم كشفوا حقيقة الجماعة الإرهابية وأكدوا انهم عرفوا حقيقة جماعة الإخوان التي خدعتهم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المفرج عليهم أكدوا أنه تم خداعهم من الإخوان، واكدوا « إحنا بس اللي دفعنا الثمن ولم يسأل عنا أحد من قيادات الإخوان في الخارج »".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" المفرج عنهم هم ضحايا التنظيم الماسوني المجوسي، و المفرج عنهم يكونوا تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية في المستقبل للتأكد من عدم عودتهم إلى تنفيذ الجرائم".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" جماعة الإخوان الإرهابية هي المستفيد الوحيد من دعوات العناصر الإرهابية لنشر الفوضى في مصر وإثارة البلبلة ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لم يستجب اي مصري لدعوة الإرهابي الهارب عطوة كنانة المنتمي لتنظيم الإخوان الفاشل".



