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بعد الإفراج عن 135 من المحكوم عليهم.. أحمد موسى: هؤلاء ضحايا التنظيم الإخواني

السبت 01/فبراير/2020 - 09:41 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية تتخذ الإجراءات التنفيذية بالإفراج  بالعفو الرئاسي عن 135 من المحكوم عليهم.

أضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المفرج عنهم  كشفوا حقيقة الجماعة الإرهابية وأكدوا انهم عرفوا حقيقة جماعة الإخوان التي خدعتهم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  المفرج عليهم أكدوا أنه تم خداعهم  من الإخوان، واكدوا « إحنا بس اللي دفعنا الثمن ولم يسأل عنا أحد من  قيادات الإخوان في الخارج »".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" المفرج عنهم هم  ضحايا التنظيم الماسوني المجوسي، والمفرج عنهم يكونوا تحت  ملاحظة الأجهزة الأمنية في المستقبل للتأكد من عدم عودتهم إلى تنفيذ الجرائم". 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  جماعة  الإخوان  الإرهابية هي المستفيد الوحيد من دعوات العناصر الإرهابية لنشر الفوضى في مصر  وإثارة البلبلة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لم يستجب اي مصري لدعوة الإرهابي الهارب عطوة كنانة المنتمي لتنظيم الإخوان الفاشل".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  الإرهابي الهارب عطوة  كنانة مجرم تنظيمي تكفيري إرهابي ولول الإخوان في اسطنبول شافوه  كانوا قتلوه .
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