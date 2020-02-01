أول تعليق من كورتوا بعد فوز الملكي فى ديربي مدريد

ابدي البلجيكي كورتوا حارس مرمي ريال مدريد عن سعادته بفوز فريقه علي اتلتيكو مدريد بهدف وحيد ، واشاد بمدربه زين الدين زيدان .





وقال كورتوا، لـ صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية ، لقد كان العمل الدفاعي في الشوط الثاني جيدا جدا، ومع التعديل التكتيكي الذي أجراه زيدان تمكنا من تغيير المباراة، وسعيد للغاية بالفوز، مضيفا ، ان طريقة اللعب تغيرت من 4-3-3 الي 4-5-1 ، التي لعبنا بها في الشوط الأول، حيث كنا نبحث عن شيء ما .





وتابع ، التغيير منحنا فرصة لإظهار خطورتنا في الهجوم، حيث ضغطنا بشكل أكبر على الخصم، وأجبرناه على لعب الكرات الطويلة.





وأكمل ، اننا لم ننتصر على أتلتيكو مدريد في ملعبنا بالليجا منذ سنوات، هذه النتيجة جيدة جدا بالنسبة لنا، لأنها تساعدنا على الحفاظ على فارق النقاط مع المنافسين، الذين كان ينتظرون تعثرنا اليوم.





واختتم كورتوا ، تصريحاته ، ان الفوز يمنحنا القوة يوم الخميس المقبل، ضد ريال سوسيداد في الكأس، وهي بطولة أخرى نريد الفوز بها.



