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مجرد صراصير.. أحمد موسى: قيادات الإخوان في قطر وتركيا يشعلون الثورات على تويتر فقط

السبت 01/فبراير/2020 - 09:33 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  عناصر الإخوان المتواجدة في تركيا وقطر  يقبضون الملايين من اجل نشر الفوضى في مصر، والمخدوعون في مصر يدفعون الثمن كبيرا ويدخلون السجن.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  قيادات الإخوان  تقوم بإشعال الثورات على تويتر وهم صراصير لا وجود لهم على أرض الواقع ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  جماعة  الإخوان  الإرهابية هي المستفيد الوحيد من دعوات العناصر الإرهابية لنشر الفوضى في مصر  وإثارة البلبلة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لم يستجب اي مصري لدعوة الإرهابي الهارب عطوة كنانة المنتمي لتنظيم الإخوان الفاشل".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  الإرهابي الهارب عطوة  كنانة مجرم تنظيمي تكفيري إرهابي ولو الإخوان في اسطنبول شافوه  كانوا قتلوه لأنه قال بقيامهم بنشر الفوضى في مصر".
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