AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية يكرم الأب صاحب واقعة القطار "منقذ ابنته"

السبت 01/فبراير/2020 - 09:41 م
محافظ الدقهلية يكرم
محافظ الدقهلية يكرم الاب صاحب واقعة القطار "منقذ ابنته"
Advertisements
همت الحسينى
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم محمد محمود فرغلي، البالغ من العمر 46 عامًا صاحب واقعة القطار الذي أنقذ ابنته من تحت عجلات القطار.

أهدي محافظ الدقهلية شهادة تقدير وميدالية المحافظة تقديرا لموقف الأب مؤكدا أن تكريمه لأنه ضرب المثل في التضحية بالنفس من اجل ابنته ليكون نموذجا للتضحية التي نحتاجها جميعا من أجل هذا الوطن والحفاظ عليه والعمل على نهضته. 

وأعلن مختار أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الأب إلى العمل بشمال سيناء بعد ندبه للعمل فيها معلمًا بإحدى المدارس الابتدائية منذ 18 عامًا.

يذكر أنه عقب عودة الأب لقضاء إجازته برفقة زوجته وأثناء تواجدهم بمحطة قطار السكة الحديد بالاسماعيلية فوجئ بسقوط ابنته “خديجة” البالغة من العمر 11 عامًا على قضبان السكك الحديدية فقفز واحتضنها حتى مرور القطار بسلام لينقذ ابنته من الموت.

اقرأ أيضا:
محافظ الدقهلية يكرم الأب صاحب واقعة القطار "منقذ ابنته"
محافظ الدقهلية يكرم الأب صاحب واقعة القطار "منقذ ابنته"
محافظ الدقهلية يكرم الأب صاحب واقعة القطار "منقذ ابنته"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول لقطة للأب الشجاع بعدما أنقذ ابنته من الدهس تحت عجلات القطار.. شاهد

شاهد .. اللقطات الأولى لأب ألقى بنفسه أسفل عجلات القطار لإنقاذ ابنته بالإسماعيلية

القصة الكاملة .. لإنقاذ اب لابنته من الدهس بمحطة قطار الإسماعيلية

أبويا حضني وأنقذني من تحت عجلات القطار.. خديجة ابنه الأب البطل تروي لحظات الرعب

بطل واقعة إنقاذ ابنته من القطار: ما حدث حفظ من الله فوق مستوى البشر..فيديو

حسيت بالموت.. الأب الفدائي يروي لـ صدى البلد لحظات الرعب أسفل قطار الإسماعيلية

ترشيحاتنا

بعد فيديو رقص.. ميس حمدان مطلوبة على جوجل بسبب جوهرة

أول تعليق للكويت على العثور على رفات أسراها في مقبرة بالعراق

هزار أفضى إلى قتل ..مذيعة النهار تواجه اتهامات بالإهمال بعد مصرع ابنها..وجار الأسرة يكشف التفاصيل

كلوب يحسم موقف محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

بعد اتهامها بالسرقة.. نانسي عجرم تتجاهل الواقعة بهذه الطريقة

شاهد | كيف دمر فيروس كورونا رئة سيدة في الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب السيدات يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ إياب المغرب غدا .. صور

أشرف صبحي يتابع أعمال التطوير بالمدينة الرياضية بالفيوم |شاهد

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور