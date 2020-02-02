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محافظات

محافظ قنا يكرم مكتب البريد لفوزه بجائزة مصر للتميز الحكومي 2019

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:01 ص
محافظ قنا يكرم مكتب
محافظ قنا يكرم مكتب البريد لفوزه بجائزة مصر للتميز الحكومي
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يوسف رجب

كرّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قيادات وموظفي مكتب بريد قنا الرئيسي، لحصولهم علي المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي 2019 "جائزة الوحدة الخدمية فئة مكاتب البريد".

جاء التكريم بديوان عام المحافظة، بحضور كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا، ومحمد فاضل مدير عام منطقة بريد قنا، وأحمد عبدالقادر مدير مكتب بريد قنا الرئيسي وعدد من موظفي مكتب البريد.

أعرب محافظ قنا، عن خالص التهنئة للعاملين بهيئة البريد بالمحافظة بشكل عام وللعاملين بمكتب بريد قنا الرئيسي بشكل خاص، مقدمًا لهم الشكر علي كل ما بذلوه من جهد مكنهم من تحقيق المركز الأول علي مستوي الجمهورية.

وأضاف الداودى، بأن ما أحرزه مكتب بريد قنا الرئيسي يمثل مصدر فخر لمحافظة قنا ويعد بمثابة تحفيز لكافة القطاعات الخدمية في العمل علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط أطلقت مسابقة التميز الحكومي في إطار خطتها للإصلاح الإداري وتنقسم الجائزة إلى 5 جوائز رئيسية وهي جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وجائزة القيادات المتميزة وجائزة الابتكار والإبداع.

محافظ قنا يكرم مكتب البريد لفوزه بجائزة مصر للتميز الحكومي 2019
محافظ قنا يكرم مكتب البريد لفوزه بجائزة مصر للتميز الحكومي 2019
محافظ قنا يكرم مكتب البريد لفوزه بجائزة مصر للتميز الحكومي 2019
محافظ قنا يكرم مكتب البريد لفوزه بجائزة مصر للتميز الحكومي 2019
محافظ قنا يكرم مكتب البريد لفوزه بجائزة مصر للتميز الحكومي 2019
محافظ قنا يكرم مكتب البريد لفوزه بجائزة مصر للتميز الحكومي 2019
محافظ قنا يكرم مكتب البريد لفوزه بجائزة مصر للتميز الحكومي 2019
محافظ قنا يكرم مكتب البريد لفوزه بجائزة مصر للتميز الحكومي 2019
محافظ قنا يكرم مكتب البريد لفوزه بجائزة مصر للتميز الحكومي 2019
محافظ قنا يكرم مكتب البريد لفوزه بجائزة مصر للتميز الحكومي 2019
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