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محافظات

محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذاناً ببدء الاحتفالات بالعيد القومي

السبت 01/فبراير/2020 - 09:40 م
محافظ الدقهلية يوقد
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة ايذانا ببدء الاحتفالات بالعيد
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همت الحسينى
أوقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم يرافقه اللواء محمد حجي مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والعميد تامر هاشم ممثل إدارة الرقابة الإدارية، الشعلة الرئيسية أمام النصب التذكاري بجوار ديوان عام المحافظة في مدينة المنصورة، إيذانا ببدء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة. 

أكد محافظ الدقهلية أن ذكرى العيد القومي للمحافظة منذ ما يقرب من ثمانية قرون، هي ذكرى انتصارات خالدة حققها الأجداد لمصر في حمايتها والدفاع عنها وأسر قائد الحملات لويس التاسع بدار ابن لقمان عام 1250م.

ووجه مختار التهنئة لشعب الدقهلية العريق بمناسبة العيد القومي، مشيرا إلى ضرورة استمرار مسيرة العطاء والعمل من أجل المواطن والوطن .

يذكر أنه شهد إيقاد الشعلة سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة،ومسئولي مديرية الشباب والرياضة وعدد من قيادات الأزهر والأوقاف والكنيسة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من أعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء .

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محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذاناً ببدء الاحتفالات بالعيد القومي
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذاناً ببدء الاحتفالات بالعيد القومي
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذاناً ببدء الاحتفالات بالعيد القومي
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذاناً ببدء الاحتفالات بالعيد القومي
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذاناً ببدء الاحتفالات بالعيد القومي
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