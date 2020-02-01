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برلمان

أبو شقة: بيت الأمة شهد عرسا ديمقراطيا.. والفائز الوحيد هو الوفد

السبت 01/فبراير/2020 - 09:49 م
بهاء الدين أبو شقة،
بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى

تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالشكر للجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد. 


وأكد أن بيت الأمة شهد عُرسًا ديمقراطيًا، توّج به الوفد في تاريخ هذا الحزب العريق، التي كانت معاركه الدستور والقانون.


وأكد "أبو شقة" أن ما يشهده الوفد من روح ديمقراطية وأخوة، هو تأكيد على ما يتمتع به الحزب من مبادئ راسخة تؤكد الشفافية والنزاهة والحرية الكاملة، التي يسطّره ويصدرها بيت الأمة للمشهد السياسي، كرسالة للعالم أن في مصر حزب له مبادئه الراسخة من الديمقراطية والحرية.

وأضاف "أبو شقة" أن الحزب سطر مشهدًا رائعًا في الانتخابات، أكد فيه أن بيت الأمة لا يضم فائزًا أو خاسرًا، إنما الفائز الوحيد هو حزب الوفد، الذي بدأ صفحة جديدة، تطوي صفحات الماضي، حتى من كان بينهم خلافات في الماضي، فأبواب الحزب ستظل مفتوحة للجميع، قائلًا: "سنلقتي ونتحاور ونتشاور في أمر الجميع، ومن تم فصلهم، ليفتح الوفد أبوابه لكل من يريد العودة، بالبحث في هذه المسألة".

وشدد "أبو شقة" على أن حزب الوفد يؤكد للجميع أن داخل المؤسسة الحزبية لا يضم ضغائن أو خلافات، فالجميع يعنيه مصلحة الحزب أولًا، التي تسمو وترتفع عن الأغراض الشخصية، وهو ما سيجعل الحزب يتبوأ مكانة كبيرة في المجتمع، خاصة وأن الوفد لن يقبل بأقل من 30% من خلال حزب قوي له رصيد من التواجد في الشارع.

 

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ننشر النتيجة الكاملة لانتخابات المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد


ينشر "صدى البلد" النتيجة الكاملة لانتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد والتى أجريت اليوم بمقر حزب الوفد بالدقى.

تشكيل المكتب التنفيذي لحزب الوفد الجديد:

 

السكرتير العام: فؤاد بدراوي

أمين الصندوق: فيصل الجمال

أمين الصندوق المساعد: جمال شحاتة

 

نواب رئيس الوفد:

1. عبد العزيز النحاس.

2. ياسر الهضيبي.

3. هاني سري الدين.

4. محمد عبده.

5. خالد قنديل.

 

سكرتارية مساعدة الوفد:

1. عباس حزين.

2.أنور بهادر.

3. هاني أباظة.

4. محمد فؤاد.

5. كاظم فاضل

6. عصام الصباحي.

 

عضوية المكتب التنفيذي:

1. محمد الزاهد.

2. صفوت عبد الحميد.

3. عيد هيكل.

4. محمد حلمي سويلم.


أبو شقة: بيت الأمة شهد عرسا ديمقراطيا.. والفائز الوحيد هو الوفد
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