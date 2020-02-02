بعد انتشار فيروس كورونا عالميا .. حقوقيون يحذرون من طريقة التعامل مع المرضى .. داليا زيادة : الرعاية الصحية مسئولية الحكومات.. وليد فاروق: مراعاة المصابين واجب إنساني

وليد فاروق: لا يجب على الدول اتخاذ تدابير من شأنها قتل مرضى فيروس كورونا

داليا زيادة: الحكومات ملزمة بتوفير الرعاية الصحية لمواطنيها





بعد انتشار فيروس كورونا في دول العالم لجأت بعض الدول إلى استخدام طرق تنتهك حق الإنسان في الحصول على الرعاية الصحية، ومنها كانت كوريا الشمالية، والتي أعلن رئيسها أن فيروس كورونا لا ينتشر في بلاده لأنه سيعدم من يصاب بالمرض.





وفي هذا السياق قالت الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن توفير الرعاية الصحية للمواطنين هو حق أساسي في البلد التي ينتمي لها، والحكومات ملزمة بذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.





وأضافت داليا زيادة في تصريح" لصدى البلد"، أن "الحق في الصحة أو في الحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة التكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب هو حق من حقوق الانسان".





وأكدت أن أي تقصير من جانب أي دولة في توفير الرعاية الصحية لمواطنيها خصوصًا في مواجهة مرض يهدد الحياة مثل فيروس كورونا، هو انتهاك لحقوق الإنسان.





وأكدت داليا زيادة أن تهديدات كوريا بإعدام أي مواطن مشتبه بإصابته، علينا أن نذكر ونفتخر بالموقف المحترم للدولة المصرية التي تقوم الآن بنقل المصريين من بؤرة المرض إلى مصر وتتحمل عنهم كافة نفقات السفر والفحص والحجر الطبي لمدة أسبوعين بعد عودتهم.





ومن جانبه قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للحقوق عن الدفاع والحريات يجب التعامل مع اي فيروس او كارثة إنسانية بناء على ضوابط وآليات للوقايه وحماية المواطنين من انتشاره وهذا الأمر يقع علي عاتق الدول .





وأكد فاروق أنه لا يجب على الدول أن تتخذ تدابير من شأنها قتل المرضى والتقصير في علاجهم، فمن أهم الحقوق التي يجب اللجوء لها هي تقديم الخدمة الصحية ومحاولة محاصرة المرض بشكل كبير.





وأضاف وليد فاروق أن التهديد بإبادة عدد كبير من البشر في الصين وفي آسيا على خلفية إصابتهم بفيروس كورونا والتهديد المتزايد من انتشاره بسرعة كبيرة، ينذر بكارثة.





وشدد على أنه يجب اتباع اجراءات تسمح للمرضى الحصول على العلاج ويجب اتخاذ إجراءات لمنع انتشار المرض ومحاصرته بشكل كامل، فلا يجب أن يتم قتل المرضى أو تعذيبهم، وأن هذا يعتبر انتهاكا إذا ما حدث يعاقب مرتكبوه.