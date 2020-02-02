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بين الناس

مواطنة لأصحاب القلوب الرحيمة: حلمى مشروع للإنفاق على أطفالي

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشدت المواطنة هبة عبده، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، فاعلى الخير من أصحاب القلوب الرحيمة ، مساعدتها بمشروع تنفق منه على أطفالها وأمها المريضة.

 

تقول فى رسالتها:  تركنى زوجى بدون نفقة وفى عنقى مسئولية ثلاثة أطفال وعملت باليومية في البيوت ولكن ذلك لم يشفع لنفقتى على البيت.

 

وأضافت: كما أن أمى مريضة بالقلب وعلاجها له نفقة شهرية ٨٠٠ جنيه فضلا عن الإيجار الذى تراكم على بسبب قلة حيلتى وقلة الدخل وأتمنى من فاعلى الخير مساعدتى بمشروع أنفق منه على أطفالى وأمى المريضة.

 

للتواصل مع الحالة: ٠١٠١٥٤٣٢٦٢٩

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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