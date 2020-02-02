مواطنة لأصحاب القلوب الرحيمة: حلمى مشروع للإنفاق على أطفالي

ناشدت المواطنة هبة عبده، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، فاعلى الخير من أصحاب القلوب الرحيمة ، مساعدتها بمشروع تنفق منه على أطفالها وأمها المريضة.

تقول فى رسالتها: تركنى زوجى بدون نفقة وفى عنقى مسئولية ثلاثة أطفال وعملت باليومية في البيوت ولكن ذلك لم يشفع لنفقتى على البيت.

وأضافت: كما أن أمى مريضة بالقلب وعلاجها له نفقة شهرية ٨٠٠ جنيه فضلا عن الإيجار الذى تراكم على بسبب قلة حيلتى وقلة الدخل وأتمنى من فاعلى الخير مساعدتى بمشروع أنفق منه على أطفالى وأمى المريضة.

للتواصل مع الحالة: ٠١٠١٥٤٣٢٦٢٩

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