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بين الناس

سكان شارع المدرسة بعزبة النخل يشكون انتشار الكلاب الضالة

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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وسام مختار

اشتكى المواطن ممدوح ظريف، المقيم 3 شارع المدرسة متفرح من الشيخ عبيد أمام مدرسة النسر بعزبة النخل بمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار كلاب ضالة مسعورة بالمنطقة، موضحا أن هذه الكلاب تقوم بمهاجمة أهالى المنطقة سواء كانوا كبارا أو أطفالا، ولا تترك أحدًا من المارة.

 

ويقول فى رسالته: نعانى نحن سكان شارع المدرسة بعزبة النخل من الكلاب الضالة وانتشارها وتقوم بمهاجمة المارة وبتجري وراهم وبتعض الأطفال.

 

للتواصل مع الشاكى : 01062695186‪‪‪‪‪‪  

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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