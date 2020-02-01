مفيش افتح الراوتر واقفله تانى.. وزير الاتصالات: قضينا على إعلانات الصراصير

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه تم اطلاق حزمة خدمات على مستوى الجمهورية فى النصف الأول من عام 2020، حيث يتم الآن توصيل خدمات الألياف الضوئية، وبدأت الوزارة فى محافظة بورسعيد بالفعل بتكلفة مليار جنيه، وسيتم نشر الخدمات فى باقى المحافظات تباعا، كما يوجد 35 الف مبنى مستهدف توصيلها بخدمات شبكات الخدمات الضوئية، ولكن فى الحقيقة الانترنت ليس له علاقة بالخدمات المقدمة، لأنها تقدم من خلال شبكة معلومات ولا علاقة لها بالانترنت ولا بالخدمات الحكومية ولا الإمتحانات.





أقرأ المزيد:

وزير الاتصالات يعلن عن إقامة أول جامعة لتكنولوجيا المعلومات على مستوى أفريقيا





وتابع:" قضينا على إعلانات الصراصير وهذه الظاهرة السلبية انتهت تماما ومفيش تانى، كما قضينا على ظاهرة افتح الراوتر واقفله تانى، وأصبح الأمر يتم من الشركة، وفاضلنا كلمة السيستم واقع، وأن شاء الله هنقضى عليها. "





جاء ذلك خلال ورشة العمل الثامنة التى يعقدها حزب مستقبل وطن، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.





وحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، ومحمد الجارحي الأمين العام المساعد بالحزب، والعامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق والقيادي بالحزب، وفخري الفقي، أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعدد من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلا عن أعضاء مجلس النواب عن الحزب.