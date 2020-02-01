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ابنة المرشد السابق: نساء التنظيم لهن دور في اتخاذ قرارات الجماعة

السبت 01/فبراير/2020 - 09:36 م
وفاء مشهور
وفاء مشهور
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حمزة شعيب
عرضت  الإعلامية أمانى الخياط مقدمة برنامج "الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، فيديو  لـ  وفاء مشهور إبنة المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية مصطفى مشهور، تؤكد فيه دور نساء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية فى تنفيذ مخططات الجماعة.

وقالت وفاء مشهور خلال الفيديو الذى تم عرضه:"نساء التنظيم لهن دور فى المشورة قبل إتخاذ القرارات فضلا عن المهمات الأخري".

وقالت امانى الخياط ،:"التنظيم الإرهابي يؤكد دونية المرأة الإخوانية، ومن خلال تصدير كوادر على هيئة زينب الغزالى وعزة الجرف الذين يبيعون أنفسهم من أجل أفكار الجماعة الإرهابية".


وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفها أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.

"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.

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