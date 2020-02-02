AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

حاصد الأرواح.. أهالي دمياط يتضررون من سوء حالة طريق دمياط بورسعيد

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:00 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

شكا أهالى محافظة دمياط ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سوء حالة طريق دمياط بورسعيد وأطلقوا عليه طريق الموت بسبب كثرة الحوادث التى تقع عليه وينتج عنها عشرات الوفيات ومئات المصابين سنويا نتيجة انعدام الإضاءة على الطريق وكثرة الحفر والمطبات وغياب الخدمات والدوريات المرورية

 

ويقول محمد بصل محامى، فى رسالته : إن طريق بورسعيد/دمياط أصبح طريقا للموت وأصبحت حوادث السيارات أمرا فاق كل الحدود ولابد لوضع حلول سريعة تحول دون حصد الأرواح التى تزهق يوميا. 

 

وأكد على ضرورة تسيير دوريات مرورية على هذا الطريق وعمل كمائن ثابتة وأضاف، أصبح معالجة هذا الطريقة أمرا لا مفر منه وليس ترفا .

 

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى بلقاس يشكون سوء حالة طريق الستامونى بالدقهلية.. صور

مطالبة بإنشاء مطب صناعى بشارع بورسعيد في حدائق القبة

حادث دمياط - بورسعيد ليس الاول .. طريق الموت يواصل حصد الارواح يوميا.. والمواطنون: نفضل السفر نهارا تجنبا للحوادث لانعدام الرؤية

سكان دمياط يعانون من سوء حالة طريق شطا المار للطريق الدولى الساحلى

حوادث متكررة على طريق الميناء بدمياط الجديدة.. والمواطنون يصرخون

الميناء في دمياط الجديدة.. طريق ينتظر نظرة مسؤول.. والمواطنون: «حاصد للأرواح ومينفعش منمشيش عليه»

ترشيحاتنا

عقب إعلانه الرحيل عن الأهلي .. سيد معوض يوجه رسالة لـ شريف إكرامي

التعليم: ألزمنا المدارس بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 في مكان ظاهر اليوم

مدرب المنتخب يدعم شريف إكرامي عقب قرار رحيله عن الأهلي

قرعة دوري أبطال أفريقيا | تعرف على موعد اصطدام الزمالك والأهلي مع الفريق الأفريقية

بعد أحداث الشغب.. الهلال السوداني يعتذر للنادي الأهلي وجماهير مصر

شاهد.. الفنانة سناء يونس أحبت محمود المليجى وتزوجته سرا ولم تحصل على نصيبها من الميراث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. طاجن فول بالخضار والبيض وبطاطس مشوية بالجبنة وزلابية ملونة

بـ البرنس والفوطة.. زوجة محمود العسيلي تثير الجدل في شهر العسل

مضاعفات قاتلة.. ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بـ فيروس كورونا ؟