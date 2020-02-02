حاصد الأرواح.. أهالي دمياط يتضررون من سوء حالة طريق دمياط بورسعيد

شكا أهالى محافظة دمياط ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سوء حالة طريق دمياط بورسعيد وأطلقوا عليه طريق الموت بسبب كثرة الحوادث التى تقع عليه وينتج عنها عشرات الوفيات ومئات المصابين سنويا نتيجة انعدام الإضاءة على الطريق وكثرة الحفر والمطبات وغياب الخدمات والدوريات المرورية

ويقول محمد بصل محامى، فى رسالته : إن طريق بورسعيد/دمياط أصبح طريقا للموت وأصبحت حوادث السيارات أمرا فاق كل الحدود ولابد لوضع حلول سريعة تحول دون حصد الأرواح التى تزهق يوميا.

وأكد على ضرورة تسيير دوريات مرورية على هذا الطريق وعمل كمائن ثابتة وأضاف، أصبح معالجة هذا الطريقة أمرا لا مفر منه وليس ترفا .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360