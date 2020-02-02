لا أمتلك سيارة.. جمال يناشد بإعادة بطاقة التموين

شكا المواطن جمال عبد الناصر ، المقيم فى الشيخ زايد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها
موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة التموين التى تحمل رقم 106400048268.
ويقول فى رسالته : أنه فوجئ
بملاحظة على ورقة العيش أنه تم إيقاف بطاقة التموين، بسبب امتلاكه سيارة، وأكد
القارئ أنه بالمعاش ودخله ضعيف .
وأضاف: بحجة امتلاك سيارة تم إيقاف بطاقة التموين الخاصة بى ،
وقد تظلمت وقدمت مستندات التى تسبت انني على المعش وتم شراء السيارة للمساعدة على
المعيشة ولكن لم تعد البطاقة مرة أخرى .
مناشدا المسئولين ضرورة التدخل لعودة البطاقة وصرف المواد التموينية
الخاصة بها للمساعدة على المعيشة .
للتواصل مع الشاكى : 01000516326
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء
والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال
رقم الواتس آب 01006735360