لا أمتلك سيارة.. جمال يناشد بإعادة بطاقة التموين

شكا المواطن جمال عبد الناصر ، المقيم فى الشيخ زايد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة التموين التى تحمل رقم 106400048268.





ويقول فى رسالته : أنه فوجئ بملاحظة على ورقة العيش أنه تم إيقاف بطاقة التموين، بسبب امتلاكه سيارة، وأكد القارئ أنه بالمعاش ودخله ضعيف .





وأضاف: بحجة امتلاك سيارة تم إيقاف بطاقة التموين الخاصة بى ، وقد تظلمت وقدمت مستندات التى تسبت انني على المعش وتم شراء السيارة للمساعدة على المعيشة ولكن لم تعد البطاقة مرة أخرى .





مناشدا المسئولين ضرورة التدخل لعودة البطاقة وصرف المواد التموينية الخاصة بها للمساعدة على المعيشة .

للتواصل مع الشاكى : 01000516326

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360