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بين الناس

لا أمتلك سيارة.. جمال يناشد بإعادة بطاقة التموين

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن جمال عبد الناصر ، المقيم فى الشيخ زايد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة التموين التى تحمل رقم 106400048268.


 ويقول فى رسالته : أنه فوجئ بملاحظة على ورقة العيش أنه تم إيقاف بطاقة التموين، بسبب امتلاكه سيارة، وأكد القارئ أنه بالمعاش ودخله ضعيف .


 وأضاف: بحجة امتلاك سيارة  تم إيقاف بطاقة التموين الخاصة بى ، وقد تظلمت وقدمت مستندات التى تسبت انني على المعش وتم شراء السيارة للمساعدة على المعيشة ولكن لم تعد البطاقة مرة أخرى .


مناشدا المسئولين ضرورة التدخل لعودة البطاقة وصرف المواد التموينية الخاصة بها للمساعدة على المعيشة .

 

للتواصل مع الشاكى : 01000516326

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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