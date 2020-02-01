تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة سيدات مصر والمغرب.. غدًا

أقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة الاياب بين منتخب مصر ومنتخب المغرب المقرر لها غدا الأحد ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات.





ويلتقي منتخبنا الوطني بقيادة حسين عبد اللطيف مع المغرب بقيادة لمياء بومهدي على ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا المغربية في تمام الثانية ظهر غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.





وحضر الاجتماع الفني طاقم تحكيم المباراة التونسي بقيادة درصاف القنواطي حكم ساحة وهدي دافيين مساعد أول ورحمة علواني مساعد ثان وهادية عمارة حكم رابع و مريم تال مراقب المباراة من موريتانيا ، ومندوبي المنتخب المصري الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية ورئيس البعثة و مصطفى منير المدرب العام للمنتخب المصري ورحاب ممدوح اداري الفريق ، كما حضر الاجتماع السيدة خديجة عضو اتحاد الكرة التونسي ومندوبي الجهاز الفني لمنتخب المغرب.





وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، وتم الاتفاق علي موعد وصول الفريقين في الساعة 1:20 بتوقيت المغرب ويتم مراجعة أسماء اللاعبات في الواحدة والنصف وخروج الفريقين لأداء الاحماء في الساعة الثانية علي ان ينتهي الاحماء في الثانية واربعين دقيقة ودخول اللاعبات للملعب في الساعة الثانية وخمسين دقيقة وعزف النشيد الوطني المصري والمغربي والتقاط الصور التذكارية ثم انطلاق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت المغرب.





وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري القميص الأبيض والشورت الاسود وترتدي حارس المرمي اللون الاسود فيما يرتدي المنتخب المغربي طاقم احمر كامل وترتدي حارس المرمى اللون الموف .



