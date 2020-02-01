AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة سيدات مصر والمغرب.. غدًا

السبت 01/فبراير/2020 - 09:36 م
الاجتماع الفنى
الاجتماع الفنى
Advertisements
يسرى غازى
أقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة الاياب بين منتخب مصر ومنتخب المغرب المقرر لها غدا الأحد ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات.

ويلتقي منتخبنا الوطني بقيادة حسين عبد اللطيف مع المغرب بقيادة لمياء بومهدي على ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا المغربية في تمام الثانية ظهر غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة. 

وحضر الاجتماع الفني طاقم تحكيم المباراة التونسي بقيادة درصاف القنواطي  حكم ساحة وهدي دافيين مساعد أول ورحمة علواني مساعد ثان وهادية عمارة حكم رابع و مريم تال مراقب المباراة من موريتانيا ، ومندوبي المنتخب المصري الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية ورئيس البعثة و مصطفى منير المدرب العام للمنتخب المصري ورحاب ممدوح اداري الفريق ، كما حضر الاجتماع السيدة خديجة عضو اتحاد الكرة التونسي ومندوبي الجهاز الفني لمنتخب المغرب.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، وتم الاتفاق علي موعد وصول الفريقين في الساعة 1:20  بتوقيت المغرب ويتم مراجعة أسماء اللاعبات في الواحدة والنصف وخروج الفريقين لأداء الاحماء في الساعة الثانية علي ان ينتهي الاحماء في الثانية واربعين دقيقة ودخول اللاعبات للملعب في الساعة الثانية وخمسين دقيقة وعزف النشيد الوطني المصري والمغربي والتقاط الصور التذكارية ثم انطلاق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت المغرب.  

وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري القميص الأبيض والشورت الاسود وترتدي حارس المرمي اللون الاسود فيما يرتدي المنتخب المغربي طاقم احمر كامل وترتدي حارس المرمى اللون الموف .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يرتدي الزي الأسود أمام النجم الساحلي التونسي اليوم

المصري بالأبيض والأخضر ونواذيبو بالبرتقالي في مباراة الفريقين غدًا بالكونفيدرالية

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

منتخب مصر للكرة النسائية يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر غدا

تعرّف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبلاتينيوم

تعرف على وقائع الاجتماع الفني لمباراة المصري وبيراميدز

ترشيحاتنا

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور

كلب ينهش صاحبه حتى الموت في منزله .. صور

مريم حسين مطلوبة على جوجل بعد اتهامها بـ هتك العرض.. والأم ترد

مارادونا العرب يبيع أسماك بأحد شوارع السعودية .. فيديو

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون

انخفاض أسعار الذهب 8.5 جنيه في الجرام بأول تعامل أسبوعي

AdvertisementS

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون

علي معلول خارج حسابات فايلر في تشكيل الأهلي .. تعرف على السبب

أول تعليق من يورجن كلوب بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون برباعية نظيفة

الاهلي يعلن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة الهلال السوداني بأبطال إفريقيا

بعد الفوز على ساوثهامبتون.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا و يتخطى أهداف نجم برشلونة

مفاجأة من العيار الثقيل.. كواليس المحاضرة الأخيرة للأهلي في الفاتح قبل مواجهة الهلال

لماذا خرج أحمد فتحي من تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

مارادونا العرب يبيع أسماك بأحد شوارع السعودية .. فيديو

مفاجأة.. الأهلي السعودي يقيل مدرب الزمالك الأسبق

قبل مواجهة الأهلي و الهلال.. وليد أزارو يشعل السوشيال ميديا

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور

وائل جمعة منتقدًا لاعبي الأهلي: بخلاء والمباريات المهمة تظهر معادنهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب السيدات يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ إياب المغرب غدا .. صور

أشرف صبحي يتابع أعمال التطوير بالمدينة الرياضية بالفيوم |شاهد

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور