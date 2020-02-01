منتخب السيدات يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ إياب المغرب غدا .. صور

أدى منتخبنا الوطني للسيدات مرانه الأخير علي ملعب المباراة بوبكر عمار استعدادا لخوض مباراة المغرب غدا الأحد فى إياب تصفيات أمم إفريقيا.





حضر المران الدكتورة سحر عبد الحق وتحت اشراف الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمى.





بدأ المران بالإحماء والجري وبعض التدريبات البدنية لإطالة العضلات ثم اختتم المران بتقسيمة بين اللاعبات ، وعقب المران حرصت الدكتورة سحر عبد الحق على إلقاء كلمة على اللاعبات للشد من ازرهن وطالبتهن ببذل أقصى مجهود مشدده علي ثقتها في قدراتهن وقدرات الجهاز الفني.





والقي عبد اللطيف محاضرة فنية على اللاعبات شرح خلالها طريقة اللعب واعلان قائمة الفريق التي تضم 18 لاعبا.





وقال إن المباراة صعبة وان لاعبات منتخبنا الوطني تم تجهيزهن فنيا ونفسيا للمباراة وقال إن منتخب مصر سيظهر بشكل لائق وقادر على تحقيق نتيجة ايجابية.