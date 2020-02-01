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برلمان

مستقبل وطن يفتتح أول معرض للأسر المنتجة فى 6 أكتوبر

السبت 01/فبراير/2020 - 09:38 م
مستقبل وطن يفتتح
مستقبل وطن يفتتح اول معرض للأسر المنتجة
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رامى المهدى
افتتحت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الجيزة المعرض الأول للأسر المنتجة بمنطقة زهرة أكتوبر تحت رعاية حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، لدعم المشروعات الصغيرة.
 
وقال المهندس أحمد سمير العدل، أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المعرض الأول للأسر المنتجة يأتي ضمن استراتيجية الحزب الداعمة لتطوير منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذلك متناهية الصغر، وبتوجيهات من عادل ناصر أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم.

ولاقى المعرض الذي حضره كل من حسن عمر أمين العضوية بمحافظة الجيزة، وياسمين عاطف عضو هيئه مكتب الحزب بالمحافظة، إقبالًا كبيرًا من قاطنى المنطقة على المنتجات، وكانت المفاجأة فى نفاذ بعض الأصناف المعروضة خلال أول ساعتين من الافتتاح.

أشار "العدل"، إلى أن المنتجات المعروضة تمتاز بالجودة العالية والأسعار التنافسية وذلك فى إطار خطة الأمانة لتنمية المشروعات المتناهية الصغر والحرف اليدوية

وقامت امانة شئون المشروعات بشراء نموذج برج القاهرة من بين برج ايفل وساعه بيج بين كنموذج مميز لمشروع التشكيل الدقيق باستخدام الليزر وذلك لاهدائها للسيد أمين محافظه الجيزه بمكتبه كرمز لدعم الحزب لهذه النوعية من الأعمال المميكنو بالتكنولوجيا الحديثة والمتناهية الصغر.

وأدي فريق العمل بهيئة مكتب أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجهود كبير فى إقامة المعرض وحصر العارضين وعمل تصنيف طبقًا لمستوى المنتج ونوعه، وضم فريق العمل منتصر العتمان وسماح رمضان وياسمين امين ومحمود غازى والعميد هانى الحلبى ونجلاء محمد وهناء عبدالفتاح أعضاء الأمانة.
مستقبل وطن يفتتح أول معرض للأسر المنتجة فى 6 أكتوبر
مستقبل وطن يفتتح أول معرض للأسر المنتجة فى 6 أكتوبر
مستقبل وطن يفتتح أول معرض للأسر المنتجة فى 6 أكتوبر
مستقبل وطن يفتتح أول معرض للأسر المنتجة فى 6 أكتوبر
مستقبل وطن يفتتح أول معرض للأسر المنتجة فى 6 أكتوبر
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