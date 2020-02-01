المتاجرة بقضية فلسطين وسيلتهم.. تقرير يفضح النظام القطري والإخوان الإرهابية| شاهد

عرضت قناة «اكسترا نيوز» تقريرا يكشف فبركة قناة «الجزيرة» وتضليلها لتتبع مهنة التمثيل بدلا من الإعلام، بعد تجارة النظام القطري وجماعة الإخوان يالقضية الفلسطينية.





وأذاعت «اكسترا نيوز» مقاطع فيديو للمعزول الراحل محمد مرسي وجماعته الإرهابية التي بثتها قناة «الجزيرة» من أجل إظهار سعي الجماعة الارهابية لتحرير فلسطين المحتلة على أيديهم كونهم قادرين على ضبط ميزان العدل على كوكب الأرض، وأن استمرارهم في حكم مصر كان سيعيد كامل الأراضي الفلسطينية بالقوة.





وكشف التقرير الذي أذاعته قناة «اكسترا نيوز» كذب وتدليس جماعة الإخوان الإرهابية التي استخدمت الدين لتحقيق مصالحهم الإيديولوجية والشخصية، كما كشف أيضا تطرف وعنف الجماعة الارهابية، حيث كانت المتاجرة بالقضية وسيلتهم لتحقيق أغراضهم السياسية.





وأكد التقرير كذب وفبركة النوافذ التلفزيونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسها قناة «الجزيرة» القطرية التي ترتبط بشكل وثيق بدولة الإحتلال الإسرائيلي.





وخرجت قناة «الجزيرة» بدعم إسرائيلي مرورا بزيارات متبادلة بين قيادات الدوحة إلى تل أبيب لفتح مجالات للنقاش للمسئولين في الحكومة الإسرائيلية لشرح وجهة نظرهم للمجتمع العربي.