وداعا لإعلانات الصراصير وبطء السيستم.. وزير الاتصالات يتعهد بحل أزمات القطاع ويعلن بناء مدينة المعرفة.. ويؤكد لحزب مستقبل وطن: مصر تحتل المركز السادس في سرعة الانترنت

وزير الاتصالات:

بناء مصر الرقمية ليست مسؤولية الوزارة وحدها

إقامة أول جامعة لتكنولوجيا المعلومات على مستوى أفريقيا

نجحنا في القضاء على إعلانات الصراصير والسيستم واقع

التعامل مع اختراق موقع وزارة الصحة سريعا ولم يستمر الأمر سوى سويعات

بدوي:

البرلمان سيصوت بالموافقة على حماية البيانات الشخصية

العامري فاروق:

ملف تكنولوجيا المعلومات يمثل الأمن القومى للدول





عقد حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، ورشة عمله الثامنة، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.



حضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، محمد الجارحي الأمين العام المساعد بالحزب، العامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق والقيادي بالحزب، فخري الفقي، أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلا أعضاء مجلس النواب عن الحزب.



عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خطة عمل الوزارة، ومستقبل الرقمنة فى مصر، ودور الوزارة فى بناء مصر الرقمية، من خلال عرض فيلم تسجيلى حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.

وأوضح الوزير، أن بناء مصر الرقمية ليست مسؤولية الوزارة وحدها، وليست الحكومة أيضا بمفردها، ولكنها مسئولية متكاملة، للقطاع الخاص والحكومة، وكل أفراد المجتمع، وأن مصر الرقمية ترتكز على التشريعات والحوكمة، والبنية التحتية المؤهلة، بالإضافة للتحول الرقمى، وبناء الإنسان للوصول للهدف المنشود.

الرقمنة

وتابع وزير الاتصالات:" بدأنا عام 2019 مشروع الرقمنة بتقديم خدمات استخراج بطاقات التموين، والتوثيق والشهر العقارى، ونيابات الأسرة، ولكى نضمن فعالية الخدمات لابد من إضافة الحالة الشخصية للأسرة، والتأكد من أن قاعدة البيانات تعكس الوضع الحقيقى للأسرة المصرية للتأكد من حقيقة المعلومات المقدمة.

وأضاف طلعت، أن مصر الرقمية مظلة تشمل تطوير أداء الحكومة وتعزيز الإدارة، وإدارة السياسات بعد تحليلها، وحفظ التراث المصرى على نحو يحفظه لتعظيم الاستفادة منه، وخلق فرص عمل واستثمارات لمشروعات فى مصر الرقمية، وأن الخدمات الحكومية ملف فى منتهى الأهمية، يستحوذ على اهتمام ضخم وتركيز كبير، وحجم استثمارات كبير من أجل الاستمرار من أجل الخدمات التى تقدم للمواطنين والطرق التى تؤدى بها.



مدينة المعرفة





قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات ، إن الدولة تعمل على تأسيس مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقام على مساحة ٢٢٠ فدانا، تنتهي المرحلة الأولى منها العام الحالي، وتشتمل على مجال البحوث والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء مركز للتدريب، والتكنولوجيات المساعدة، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر عدد من التطبيقات التكنولوجية المختلفة، وأكاديمية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل كذلك إنشاء أول جامعة من نوعها في الوطن العربي وأفريقيا لتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد أول جامعة معلوماتية في الوطن العربي.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل على توفير كل عناصر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة الاقتصاد المصري، وفي النهاية المواطن المصري، موضحًا أنه لا يمكن إتمام المشروعات دون وجود بنية تحتية قوية في الاتصالات والإنترنت.

الانترنت

أوضح طلعت، أن سرعة الإنترنت في مصر بلغت ميجا بايت في الثانية في ٢٠١٨، حيث كانت تحتل مصر المركز ال 40 على مستوى أفريقيا، من بين 44 دولة، إلى أن تم الاستثمار في مجال البنية التحتية للإنترنت، بمبلغ مليار و600 مليون دولار، بما يعادل 30 مليار جنيه، لتحتل مصر المركز السادس في ديسمبر 2019، وتصبح السرعة ٢٦.٥ ميجابايت في الثانية.



وقال وزير الاتصالات، إن اطلاق حزمة خدمات على مستوى الجمهورية فى النصف الأول من عام 2020 يتم الآن توصيل خدمات الألياف الضوئية، وبدأت الوزارة فى محافظة بورسعيد بالفعل، بتكلفة مليار جنيه، ولنشر الخدمات فى باقى المحافظات تباعا، يوجد 35 الف مبنى مستهدف توصيلهم بخدمات شبكات الخدمات الضوئية، ولكن فى الحقيقة الانترنت ليس له علاقة بالخدمات المقدمة، لأن الخدمات تقدم من خلال شبكة معلومات ولا علاقة لها بالانترنت ولا بالخدمات الحكومية ولا الإمتحانات على فكرة.

وتابع: "قضينا على إعلانات الصراصير وهذه الظاهرة السلبية انتهت تماما ومفيش اعلانات صراصير تانى، كما قضينا على ظاهرة افتح الراوتر واقفله تانى، وأصبح الأمر يتم من الشركة، فاضلنا كلمة السيستم واقع، وان شاء الله هنقضى عليها. "



أكد وزير الاتصالات، عمرو طلعت أن الوزارة عازمة على مواصلة التطوير، وتحسين مستوى الخدمة، خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على ذلك، وفيما يخص باختراق موقع وزارة الصحة، قال: تم التعامل مع الأمر ولم يستمر سوى سويعات قليلة وتم وقف الهجمة، ويتم التواصل مع وزارة الصحة من أجل الوقوف على بعض الثغرات والجوانب الفنية والتقنية لمنع تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

قوانين الاتصالات



من جانبه كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن أن البرلمان يصوت بالموافقة على حماية البيانات الشخصية خلال الأسابيع القادمة، مشيدا بدور وزارة الاتصالات في بناء مصر الرقمية والتعاون المثمر بين اللجنة والوزارة، والذي شهد أثناء مناقشة عدد من القوانين حضور عدد من الشركات العالمية وذلك من خلال تنسيق مع الوزارة.





كما كشف بدوي خلال كلمته بالندوة، عن وجود قانون المعاملات الإلكترونية من المزمع أن تنتهي منه اللجنة خلال دور الانعقاد الجاري.



