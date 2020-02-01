الجيش اليمني يعلن مصرع 35 من ميليشيا الحوثي بنيران قواته في معارك في جبال الساقية بالجوف





أعلن الجيش اليمني مقتل نحو 35 من ميليشيا الحوثي الإرهابية وإصابة آخرين خلال معارك عنيفة مع قواته في جبال الساقية المحاذية لجبال يام بمديرية نهم في شرق صنعاء.





وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم - إن قوات الجيش الوطني اليمني أفشلت محاولة تقدم لميليشيا الحوثي بالمدرعات وتم التصدي لها بعد مقتل 35 من عناصرها وأسر آخرين.





وأضاف أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تلقت ضربة موجعة في جبال الساقية، وأن الجيش تمكن من استعادة أسلحة بينها مدرعات خلال المعارك.





وتشهد جبهات الجوف معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي تلقت فيها الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



