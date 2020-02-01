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القعيد: جمال حمدان لم يذكر كلمة إسرائيل في كتبه وكان يعتبرها العدو الأكبر.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 10:11 م
الكاتب يوسف القعيد
الكاتب يوسف القعيد
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محمد حليم قنديل
قال الكاتب يوسف القعيد، إن لو كان الإخوان استمروا فى الحكم لهدموا الأهرامات، مضيفا أن كل من كان فى رابعه هم أعداء الدولة المدنية.

وأضاف الكاتب يوسف القعيد خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أنه تعرف على جمال حمدان في سبتمبر عام 1970 وكنت مجند في القوات المسلحة حينها عندما التقيته علي أحد المقاهي.

وتابع الكاتب يوسف القعيد، أنه لن ينسي رد فعل جمال حمدان علي تعليق صاحب مكتبة مدبولي على خبر وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأوضح يوسف القعيد، أن موسوعة شخصية مصر كتبت 3 مرات أولها يونيو 67، مشيرا إلي أن جمال حمدان لم يذكر كلمة إسرائيل في كتبه وكان يعتبرها دائما العدو الأكبر.

وأشار إلى أن، جمال حمدان أعطاني رقم تليفون اكتشفت انه لمحل عصير أسفل شقته ولم يصدر لأحد وقتها أنه دكتور.

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