التعاون الدولي في يوم .. لقاءات مع البنكين الإفريقي والكوري للاستيراد والتصدير.. وحرص حكومي على دعم المشروعات المشتركة لزيادة التنمية المستدامة

رانيا المشاط:

تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية في إقامة المشروعات التنموية

6.76 مليار دولار حجم التعاون بين مصر و«الأفريقي للتنمية» في أكثر من 100 مشروع





التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من البنك الكوري للاستيراد والتصدير التابع لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية برئاسة هوان جون يانج المدير التنفيذي للبنك الكورى للاستيراد والتصدير، وذلك فى ختام زيارتهم لمصر لبحث مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.





وناقش الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والبنك الكورى للاستيراد والتصدير فى المشروعات التى تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية الذى وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية، فى إطار تبادل الخبرات وإقامة المشروعات التنموية التي تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر.





وأبدى هوان جون يانج، رئيس الوفد الكورى، حرص البنك كمؤسسة تمويلية كبرى على تقديم الدعم اللازم وتبادل الخبرات بين البلدين، مؤكدًا على حرص دولة كوريا الجنوبية على زيادة الشراكة مع مصر فى عدد من المشروعات التنموية التى تخدم أهداف التنمية.





وأطلع الوفد، الوزيرة، على نتائج اجتماعاته مع الوزارات المصرية المعنية بالتعاون المصري الكوري على مدار 4 أيام خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجارى، وبحث المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة، حيث البنك الكوري للاستيراد والتصدير Korean Exim Bank أكبر مؤسسة كورية تساهم فى التمويلات الذكية للمشروعات التنموية، وتبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية نحو 458 مليون دولار، أبرزها مشروعات تطوير نظم اشارات سكة حديد نجع حمادي الأقصر بطول 118 كم، بقيمة 115 مليون دولار لتشغيل الخط بنظام اليكتروني بدلًا من النظام اليدوي مما يقلل الحوادث الناجمة عن التحكم اليدوي لإشارات السكك الحديدية، ومشروع توريد وتصنيع 32 عربة قطار لتشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بقيمة 243 مليون يورو.





كما بحثت " المشاط"، مع الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر مالين بلومبرج، تعميق التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، في مختلف المجالات التنموية، ومشروعات التعاون الفني الموجهة للقطاعات التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري.





وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم السبت أن حجم محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك بلغ نحو 1.04 مليار دولار، ووصل حجم التعاون إلى 6.76 مليار دولار في أكثر من 100 مشروع بمجالات الكهرباء والمالية والمياه والصرف الصحي وتطوير المناطق الأكثر احتياجا والتعليم العالي والنقل ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.





وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بما يتوافق مع أولويات برنامج الحكومة المصرية، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية توسيع البنك نشاطه في تمويل القطاع الخاص، بما يؤدي إلى زيادة مساهمته في مشروعات التنمية.





من جانبها، أشادت مالين بلومبرج بالتحسن في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على العديد من المؤشرات الاقتصادية، مشيرة إلى حرص البنك على زيادة الشراكة التنموية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، والتعاون في تشجيع التكامل الاقتصادي بالقارة الأفريقية، وذلك في إطار دعم مبادرات الاندماج الإقليمي بين دول القارة في مجالات تحقيق التنمية.





وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان تعزيز التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي والدول الأفريقية لدفع مبادرات الاندماج الإقليمي وعملية التكامل الاقتصادي، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة في مجالات تحقيق التنمية المستدامة.