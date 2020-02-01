محلل سياسي : ضم المستوطنات والأغوار اقتطع من الضفة الغربية ما يقارب 50%.. فيديو

قال المستشار طه الخطيب المحلل السياسى ، إن ترامب لم يطرح خطة سلام ولا مشروع سلام ولا مبادرة سلام ولكنه طرح إقرار واقع جديد لمتغيرات جديدة يسير فيها مرحلة مرحلة .









وأضاف طه الخطيب خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن كل مرحلة يتم الوصول إليها يتم التلاعب بها وارجعنا الى الخلف بسبب مجموعة من القرارات الجديدة كما أننا كنا ننتظر بعد قرار القدس هو قرار ضم الضفة الغربية .









واوضح طه الخطيب ، أن مقترح ترامب هو المشروع الإسرائيلى والذى قام بصياغته نتنياهو والذي ينص على ضم كل ماهو علي غرب النهر وهي الضفة الغربية .









وتابع: أن الفلسطينيون يتمسكون بالشرعية الدولية والقرارات الدولية اما بالنسبة الى امريكا لم تتمسك بها ويعمل على تغييرها اول باول .







