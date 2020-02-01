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توك شو

محلل سياسي : ضم المستوطنات والأغوار اقتطع من الضفة الغربية ما يقارب 50%.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 09:54 م
الضفة الغربية
الضفة الغربية
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إبراهيم القادري
قال المستشار طه الخطيب المحلل السياسى ، إن ترامب لم يطرح خطة سلام ولا مشروع سلام ولا مبادرة سلام ولكنه طرح إقرار واقع جديد لمتغيرات جديدة يسير فيها مرحلة مرحلة .


وأضاف طه الخطيب خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن كل مرحلة يتم الوصول إليها يتم التلاعب بها وارجعنا الى الخلف بسبب مجموعة من القرارات الجديدة كما أننا  كنا ننتظر بعد قرار القدس هو قرار ضم الضفة الغربية .


واوضح طه الخطيب ، أن مقترح ترامب هو المشروع الإسرائيلى والذى قام بصياغته نتنياهو والذي ينص على ضم كل ماهو علي غرب النهر وهي الضفة الغربية .


وتابع: أن الفلسطينيون يتمسكون بالشرعية الدولية والقرارات الدولية اما بالنسبة الى امريكا لم تتمسك بها ويعمل على تغييرها اول باول .


واستكمل طه الخطيب، أن ضم المستوطنات والاغوار اقتطع من الضفة الغربية ما يقارب 50% وهذا لن يقبل به الفلسطينيون .
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