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رياضة

مشادة بين حارس مرمى الهلال السوداني وحكم المباراة.. تفاصيل

السبت 01/فبراير/2020 - 09:56 م
رضوان جيد حكم مباراة
رضوان جيد حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني
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عمرو أبوبكر
نشبت مشادة بين لاعبي الهلال السوداني وحكم المباراة، عقب انتهاء شوط المباراة الأول من لقاء الأهلي مع الهلال السوداني.

ويواجه الاهلي الهلال السوداني على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء في السودان، ضمن مناسفات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

دخل جمال سالم حارس مرمى الهلال السوداني، في جدال مع حكم المباراة وبدأت المشادة بعد الدخول في مناقشات حادة بينهما، وتدخل حكما الراية لفض النزاع. 

وأسفرت هذه المشادة عن تراضي الطرفين بعد أن أخرج رضوان جيد البطاقة صفراء ولكن أرجعها مرة اخرى بعد تدخل لاعبي الهلال وامتصاص غضبه.

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين الأهلي والهلال السودانى بالتعادل بدون أهداف، واحتسب حكم المباراة المغربي رضوان دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من ضائع.
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