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يوسف القعيد: اختفاء 3 كتب من على مكتب جمال حمدان قبل وفاته ولم يعثر عليها.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 10:04 م
الكاتب يوسف القعيد
الكاتب يوسف القعيد
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محمد حليم قنديل
قال الكاتب يوسف القعيد، إنه أجري حوارًا صحفيًا بعنوان "أعدي أعداء إسرائيل" بعد زيارة الرئيس السادات لـ إسرائيل ولم ينشر لأنه كان يرفض ما فعله السادات بشدة.

وأضاف الكاتب يوسف القعيد خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الكاتب الكبير صلاح حافظ هو الذي وافق على نشر حواري مع جمال حمدان الذي كان بعنوان "أعدي أعداء إسرائيل".

وتابع الكاتب يوسف القعيد، أن شخصية مصر لجمال حمدان 4 مجلدات ومليون كلمة و 4 آلاف صفحة وألف مرجع.

وأوضح يوسف القعيد، أن بعد صدور شخصية مصر لـ جمال حمدان تواصلت معه دولتي سوريا وليبيا لإقناعه بالسفر لهما وكتابة نفس الكتاب عن الدولتين لكنه رفض.

وأشار إلى أن 3 كتب بعنوان اليهود والعالم الإسلامي والسادات اختفت من على مكتب جمال حمدان قبل وفاته ولم يعثر عليها حتى الآن.

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