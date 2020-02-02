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اقتصاد

التخطيط: 8.5 مليار دولار تدفقات استثمارية للداخل بنهاية 2019

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:01 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري نجح في تسجيل تدفقات استثمارات للداخل بـ ٨.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠١٩، محققة زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق ٢٠١٨.، وفقا لأحدث تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد.

قالت السعيد في تصريحات لها، أن التقرير أبرز جهود الحكومة في تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتي أظهرت زيادة ثقة المستثمرين، وظلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة متركزة في قطاع الغاز والبترول، إلى جانب استثمارات كبيرة في قطاعات الاتصالات، والتطوير العقاري، والسياحة.

أوضحت أن التقرير أظهر تركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي النفط والغاز؛ حيث جذبت اكتشافات مصر المهمة لاحتياطيات الغاز في الخارج استثمارات من الشركات متعددة الجنسيات، وأصبحت مصر مصدرًا صافيًا للغاز في يناير ٢٠١٩.

ولا تزال المجهودات مستمرة في هذا القطاع حيث وقعت وزارة البترول في ديسمبر ٢٠١٩، أربع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل، باستثمارات لا تقل عن ١٥٥ مليون دولار، وتنطوي على منح توقيع بنحو ١٠.٥ مليون دولار، وتشمل حفر ٣٠ بئرًا.

 

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