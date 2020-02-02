رئيس كنيسة الملاك بدمنهور: ربنا أرسل الرئيس السيسي لمصر فى الوقت المناسب.. فيديو وصور

قال القمص طوبيا إسكندر رئيس كنيسة الملاك بدمنهور، عضو بيت العائلة بمحافظة البحيرة، إن «مصر زمان كان فيها الشيخ والكاهن يتقابلوا ويجلسوا سويا ويتصافحوا بالأمر، لكن فى مصر الجديدة الشيخ والكاهن يقابلوا بعض بدون أوامر».





وأضاف رئيس كنيسة الملاك بدمنهور خلال مشاركته فى احتفالية المحبة والسلام التى نظمها مركز الإبداع بدمنهور: "مصر الجديدة حاليًا كلها ايد واحدة وتختلف تمامًا عن مصر القديمة وكلنا مع الرئيس السيسى لدعمه فى كل ما يقدمه وكلامنا حقيقى وليس شعارات لأن الرئيس السيسي هو الرجل المناسب فى المكان المناسب وربنا أرسله لمصر وللشعب المصرى فى الوقت المناسب".





وتابع: مصر فعلا أصبحت فى عهد جديد و تحتاج إلى العقول المستنيرة لأن هذه الاستنارة هى اللى سترفعنا لأعلى والى أبعد مدى وإنشاء الله مصر محروسة بعلمائها وبكل رجال الدين وشبابها والجيش والشرطة وبكل المخلصين الذين يعملون من أجلها".





جاء ذلك خلال احتفالية المحبة والسلام التى نظمها مركز الإبداع بدمنهور وتضمنت عرضا فنيا يجمع بين كنيسة الملاك وتواشيح دينية لطلبة المنطقة الأزهرية بالبحيرة.