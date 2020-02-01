نهب العثمانيين لآثار المدينة يتصدر تويتر.. ونشطاء يعلقون: خانوا ضمائرهم

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاجاً تصدر موقع التدوينات الصغيرة تحت مسمي "نهب العثمانيين لآثار المدينة" بعد نشر السلطات التركية فيديو لأردوغان وعدد من المسئولين وهم يتفقدون بعض من مقتنيات الحجرة النبوية .





وغرّد أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي قائلا " تباهي أردوغان والأتراك بما نهبوه من الحجرة النبوية يثبت أن هذا النظام ليس سوى امتداد لتاريخ قديم صنعه أجدادهم مليء بالنهب والسرقات..".





وقال آخر: خانوا إسلامهم، خانوا ضمائرهم، خانوا مقدسات المسلمين ودنسوها.. هؤلاء هم #الأتراك ماضيهم أسود وحاضرهم المزيف.. مقدسات الحجرة النبوية ومقتنيات الكعبة خلوها في متاحفهم وأضرحة سفاحينهم .



