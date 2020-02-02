محافظة القاهرة تزف بشرى سارة للشباب غدا | اعرف التفاصيل

كشفت محافظة القاهرة عن تنظيم أول ملتقى توظيفى لها، تحت عنوان "استثمار الشباب"، غدا الاثنين 3 فبراير.





و في بيان، أوضحت المحافظة أن الملتقى سيكون لمدة يوم واحد من الساعة التاسعة ​صباحا حتى الخامسة مساء، بمشاركة عدد كبير من شركات ومكاتب التوظيف، والتدريب والتأهيل للعمل بالقطاع الخاص والحكومى.









كما سيشارك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحديقة الجزيرة أمام دار الأوبرا المصرية بكورنيش النيل.









جدير بالذكر أن جهاز المشروعات الصغيرة بمحافظة القاهرة، مول مشروعات الشباب بقيمة 386 مليون جنيه خلال عام 2019 .







