AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

صحة البرلمان: ختان الإناث عقيدة راسخة لدى أهالي الصعيد

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:02 ص
ختان الإناث
ختان الإناث
Advertisements
أحمد أيمن

استنكر النائب عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، ظاهرة ختان الإناث نظرا لما تسببه من أضرار جسدية ونفسية تؤدي في أغلب الأحيان إلى الوفاة، مؤكدا أن هذه الظاهرة عقيدة راسخة لدى أهل الصعيد.


وأضاف القاضي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الختان كتجارة المخدرات يتم ممارستها في الخفاء بعيدا عن أعين القانون، كما لا يتم التبليغ عنها نظرا لكونها تمارس في حق الأطفال كعادة - في نظر الأهالى- مفيدة، لذلك يعجز القانون عن تفعيل عقوباته ضد مرتكبي هذه الجريمة.


وأوضح النائب أن الأزمة ليست في القانون وعقوبات مكافحة الختان بل في تطبيق القانون وكيفية ضبط مرتكبي هذه الجريمة، لافتا إلى أن البرلمان أقر تغليظ عقوبة الختان في 2016.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الختان جريمة هتك عرض بموافقة الأهل.. القومى للمرأة يخصص الـ١٦ يوما العالمية لمناهضة العنف بحملة لحماية الفتيات.. وحقوقيون: الميراث الفكرى سبب هذه العادات

بعد وفاة طفلة أسيوط .. تعرف على عقوبات ختان الإناث فى القانون

البرلمان يكشر عن أنيابه بسبب وفاة الطفلة ندى ضحية الختان.. ونواب: الطب والدين والقانون ضد هذه العملية.. وعقوبات صارمة تنتظر المجرمين

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق: لست سعيدا بمستوى الفريق وأفريقيا ليها ناسها..فيديو

الأهلي ضد الهلال.. الجماهير السودانية تقتحم الملعب والأمن يتدخل

مواجهات نارية .. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك بعد الصعود إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا

بعد هدف الأهلي .. إيقاف مباراة الهلال السوداني بسبب الشماريخ وإلقاء الزجاجات

كلب ينهش صاحبه حتى الموت في منزله .. صور

حكم مباراة الأهلي والهلال يشهر البطاقة الصفراء في وجه سيد عبد الحفيظ .. أعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إنتاج عروسة باربي جديدة مصابة بالبهاق يثير الجدل

استعدي للمفاجأة.. تجربة صادمة في تنظيف غسالات الملابس

كويتي يعتدي على فتاة قاصر وقرار غريب من المحكمة