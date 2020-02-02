صحة البرلمان: ختان الإناث عقيدة راسخة لدى أهالي الصعيد

استنكر النائب عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، ظاهرة ختان الإناث نظرا لما تسببه من أضرار جسدية ونفسية تؤدي في أغلب الأحيان إلى الوفاة، مؤكدا أن هذه الظاهرة عقيدة راسخة لدى أهل الصعيد.





وأضاف القاضي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الختان كتجارة المخدرات يتم ممارستها في الخفاء بعيدا عن أعين القانون، كما لا يتم التبليغ عنها نظرا لكونها تمارس في حق الأطفال كعادة - في نظر الأهالى- مفيدة، لذلك يعجز القانون عن تفعيل عقوباته ضد مرتكبي هذه الجريمة.





وأوضح النائب أن الأزمة ليست في القانون وعقوبات مكافحة الختان بل في تطبيق القانون وكيفية ضبط مرتكبي هذه الجريمة، لافتا إلى أن البرلمان أقر تغليظ عقوبة الختان في 2016.