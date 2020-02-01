لا يعنيني سوى الفلسطيني.. قيادي فلسطيني يروى حديث نادر بين السادات وعرفات

عرض الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، فيديو لحوار قديم للقيادى الفلسطينى الراحل سعيد كمال.





وقال القيادى الفلسطينى خلال الفيديو،:"الزعيم الراحل محمد انور السادات ، طلب من الراحل ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية سابقًا، أن يجلس بجواره ويرفع علم فلسطين في إتفاقية ''كامب ديفيد'' ليفاوض اسرائيل ويضمن حقوق الفلسطينيين فرفض الأمر بأكمله.





وتابع سعيد كمال:" ''السادات قال لياسر عرفات لا يعنيني السوري ولا يعنيني الأردني، ولكن يعنيني الفلسطينى وليأتي معي يا عرفات وترفع العلم معي في المفاوضات ولا يهمني كل الآخرين''.



