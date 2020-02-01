AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لا يعنيني سوى الفلسطيني.. قيادي فلسطيني يروى حديث نادر بين السادات وعرفات

السبت 01/فبراير/2020 - 10:41 م
القيادى الفلسطينى
القيادى الفلسطينى سعيد كمال
Advertisements
حمزة شعيب
عرض الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، فيديو لحوار قديم للقيادى الفلسطينى الراحل سعيد كمال.

وقال القيادى الفلسطينى خلال الفيديو،:"الزعيم الراحل محمد انور السادات  ، طلب من الراحل ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية سابقًا، أن يجلس بجواره ويرفع علم فلسطين في إتفاقية ''كامب ديفيد'' ليفاوض اسرائيل ويضمن حقوق الفلسطينيين فرفض الأمر بأكمله.

وتابع سعيد كمال:" ''السادات قال لياسر عرفات لا يعنيني السوري ولا يعنيني الأردني، ولكن يعنيني الفلسطينى وليأتي معي يا عرفات وترفع العلم معي في المفاوضات ولا يهمني كل الآخرين''.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة المستشار الإعلامي للرئيس الراحل ياسر عرفات

"هتوحشني قوي".. رجاء الجداوي تعلق على رحيل شريف السقا

شاهد| عمرو أديب يبكى على الهواء

شاهد .. بكاء عمرو أديب في عزاء المخرج شريف السقا

13 عاما خلف قضبان الاحتلال.. الحرية لشيخ الأسري فؤاد الشوبكى

مواقف لن تنساها مصر للسلطان قابوس.. أطلق مبادرة تاريخية فى حرب 1973 بالتبرع بربع رواتب الموظفين لدعم مصر.. إرسال بعثتين طبيتين عُمانيتين للقاهرة.. الاحتفاظ بعلاقته مع السادات بعد كامب ديفيد

ترشيحاتنا

بعد الفوز على ساوثهامبتون.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا و يتخطى أهداف نجم برشلونة

هزار أفضى إلى قتل ..مذيعة النهار تواجه اتهامات بالإهمال بعد مصرع ابنها..وجار الأسرة يكشف التفاصيل

الاهلي يعلن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة الهلال السوداني بأبطال إفريقيا

شكله الحالي لا يرضينا.. أسباب تطوير ميدان التحرير.. وزير السياحة والآثار يجيب

مصري مقيم بـ "ووهان" يكشف تفاصيل جديدة عن منبع الكورونا..فيديو

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربيني يثيران الجدل في أحدث ظهور لهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي ضد الهلال .. احتفال قفشة بهدف التقدم للمارد الأحمر | شاهد

الاهلي ضد الهلال السوداني | التعادل 0-0 في الشوط الأول و4 بطاقات صفراء وتدخلات عنيفة

منتخب السيدات يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ إياب المغرب غدا .. صور