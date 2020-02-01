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اقتصاد

الصناعة: فرص واعدة للمستثمرين بالسوق المصرية

السبت 01/فبراير/2020 - 11:08 م
نيفين جامع
نيفين جامع
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ولاء عبد الكريم

اعلنت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، عن أن هناك فرصًا استثمارية متميزة بالسوق المصرى أمام المستثمرين الأجانب خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتلبية احتياجات السوق المصرى والتصدير لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

أضافت في تصريحات لها أنه يمكن الاستفادة من السوق الأسيوي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول جنوب قارة آسيا وكذا إستخدام السوق المصرى كبوابة لدخول الصادرات الكورية لأسواق دول القارة الإفريقية.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وكوريا الجنوبية خاصة فى مجال نقل الخبرات الصناعية الكورية للصناعة المصرية وتبادل الخبرات المصرية والكورية فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت أن الحكومة تحرص على حل كافة المشكلات والعوائق التي قد تواجه الاستثمارات الكورية بالسوق المصرى بهدف الحفاظ على ثقة دوائر الأعمال الكورية فى السوق المصرى باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية بالمنطقة.

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