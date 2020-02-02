البابا تواضروس الثاني يستقبل هشام طلعت مصطفى بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، الأستاذ هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، والوفد المرافق له.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - أن الأستاذ هشام طلعت مصطفى والوفد المرافق له جاءوا لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.
وأضاف "حليم" أن الأستاذ هشام طلعت مصطفي أعرب عن شكره العميق لقداسة البابا تواضروس الثاني لاستقباله، ودعا قداسته لزيارة مدينة "مدينتي" وافتتاح كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس هناك.
وتابع قائلا، إن قداسة البابا تواضروس رحب بالضيوف وشكرهم على مجهوداتهم الملموسة في الوطن والتي تظهر في المدن الجديدة التي تقوم ببنائها مجموعة طلعت مصطفي
وتمني قداسة البابا تواضروس الثاني لضيوفه كل التوفيق والمزيد من النجاح في مهام عملهم.
حضر اللقاء القس أنطونيوس موريس كاهن كنيسة مدينتي وأعضاء مجلس الكنيسة ذاتها، وفي ختام اللقاء تم التقاط مجموعة من الصور التذكارية.