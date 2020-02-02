AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يستقبل هشام طلعت مصطفى بالمقر البابوي

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:24 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني يستقبل هشام طلعت مصطفي بالمقر البابوي
Advertisements
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، الأستاذ هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، والوفد المرافق له.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - أن الأستاذ هشام طلعت مصطفى والوفد المرافق له  جاءوا لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف "حليم" أن الأستاذ هشام طلعت مصطفي أعرب عن شكره العميق لقداسة البابا تواضروس الثاني لاستقباله، ودعا قداسته لزيارة مدينة "مدينتي" وافتتاح كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس هناك.

وتابع قائلا، إن قداسة البابا تواضروس رحب بالضيوف وشكرهم على مجهوداتهم الملموسة في الوطن والتي تظهر في المدن الجديدة التي تقوم ببنائها مجموعة طلعت مصطفي 

وتمني قداسة البابا تواضروس الثاني لضيوفه كل التوفيق والمزيد من النجاح في مهام عملهم.

حضر اللقاء القس أنطونيوس موريس كاهن كنيسة مدينتي وأعضاء مجلس الكنيسة ذاتها، وفي ختام اللقاء تم التقاط مجموعة من الصور التذكارية.
البابا تواضروس الثاني يستقبل هشام طلعت مصطفي بالمقر البابوي البابا تواضروس الثاني يستقبل هشام طلعت مصطفي بالمقر البابوي
البابا تواضروس الثاني يستقبل هشام طلعت مصطفي بالمقر البابوي البابا تواضروس الثاني يستقبل هشام طلعت مصطفي بالمقر البابوي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل الكاهن المسئول عن الخدمة بإندونيسيا

البابا تواضروس يستقبل سفير الإمارات بالقاهرة للتهنئة بعيد الميلاد

البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للتهنئة بعيد الميلاد

هشام طلعت مصطفى في كنيستي الرحاب ومدينتي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور

البابا تواضروس لوفد برنامج الإعلام الأفريقي: الكنيسة والأزهر الشريف يعملان معًا ضد مظاهر الإرهاب

ترشيحاتنا

رغم التعادل مع الهلال.. الأهلي يتأهل أول المجموعة فى هذه الحالة

أول تعليق من يورجن كلوب بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون برباعية نظيفة

هنا شيحة تشعل السوشيال ميديا في أحدث جلسة تصوير

الأهلي فى مأزق بعد إهدار كهربا فرصة ذهبية أضاعت صدارة المجموعة

انخفاض أسعار الذهب 8.5 جنيه في الجرام بأول تعامل أسبوعي

أخبار البرلمان | بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخار 10 سنوات.. ووزير الاتصالات يكشف كيفية التعامل مع هاكرز وزارة الصحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور

الأهلي ضد الهلال .. احتفال قفشة بهدف التقدم للمارد الأحمر | شاهد

الاهلي ضد الهلال السوداني | التعادل 0-0 في الشوط الأول و4 بطاقات صفراء وتدخلات عنيفة