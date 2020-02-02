البابا تواضروس الثاني يستقبل هشام طلعت مصطفى بالمقر البابوي













وتابع قائلا، إن قداسة البابا تواضروس رحب بالضيوف وشكرهم على مجهوداتهم الملموسة في الوطن والتي تظهر في المدن الجديدة التي تقوم ببنائها مجموعة طلعت مصطفي





وتمني قداسة البابا تواضروس الثاني لضيوفه كل التوفيق والمزيد من النجاح في مهام عملهم.



