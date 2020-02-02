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تعليم

جامعة المنوفية تنظم يوما علميا بعنوان فيروس كورونا المستجد

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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تنظم وحدة مكافحة العدوي بمستشفيات جامعة المنوفية اليوم الاحد يوما علميا تحت عنوان فيروس كورونا المستجد. 

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا و البحوث والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور محمود عبد العزيز قورة عميد كلية طب والدكتور محمد الصاوي مدير عام المستشفيات و برئاسة الدكتور أيمن صقر مدير الوحدة  ومدير عام الرعايات بالمستشفيات الجامعية بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الطب في  العاشرة صباحا. 


ويناقش اليوم العلمي من خلال 6 محاضرات التعريف بالفيروس وطرق والوقاية والأعراض والعلاج بمشاركة التخصصات الطبية المختلفة. 
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