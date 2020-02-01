ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بأمريكا إلى 8 حالات

أفادت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية بارتفاع عدد المصابين بفيروس " كورونا المستجد" في الولايات المتحدة إلى 8 أشخاص، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية.





وأوضحت وزارة الصحة العامة في الولاية - وفقا للشبكة - أن المصاب الجديد شاب في العشرينيات من العمر، حيث تقدم من تلقاء نفسه للفحوصات الطبية فور عودته مؤخرا من مقاطعة " ووهان " الصينية مركز فيروس كورونا.





وكان مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنطوني فاوسي أعلن أن معدلات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" تعتبر منخفضة بشكل عام في الولايات المتحدة.



