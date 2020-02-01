نائب كفر الشيخ يتقدم بطلب إحاطة حول سوء حالة الطرق بـ سيدي سالم

تقدم العميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة، حول تدني وسوء حالة الطرق بمحافظة كفر الشيخ عامة، ودائرة مركز سيدي سالم خاصة، وتحتاج إلى إعادة رصف لكثرة شكاوى المواطنين منها.

وقال النائب سيد أحمد محمد، إن جميع الطرق الداخلية والخارجية التي تربط مركز سيدي سالم بعاصمة المحافظة كفر الشيخ، والمراكز المجاورة، تحتاج إلى نظرة عميقة لإعادة رصف هذه الطرق المهلهلة والمتهالكة

وأضاف، لدينا في دائرتي مركز سيدي سالم، 12 طريقًا داخليًا، بالإضافة إلى 6 طرق أخرى تربط سيدي سالم بالمراكز الأخرى تحتاج على وجه السرعة إلى إحلالها وتجديدها ورفع كفاءة هذه الطرق لرفع المعاناة عن المواطنين.





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