حماية المستهلك: حملاتنا على الأسواق مستمرة لضبط الأسواق

أكد الدكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك، أن الجهاز يقوم بصورة مستمرة بتنظيم حملات علي كافة المناطق التابعة له علي مستوي الفروع الإقليمية بالتعاون مع الجهات المعنية، لتحقيق الإنضباط للأسواق.

أوضح في تصريحات له، أن سيارات الضبطيه القضائيه التابعة للجهاز تجوب الاسواق والمناطق التجاريه المختلفه لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابه فضلًا عن اجراءات التوعيه لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

طالب رئيس جهاز حمايه المستهلك بالمواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكدًا على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متواز مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.

ووجه عبد المعطى رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه والإمتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافه المخالفين.