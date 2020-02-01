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رياضة

استئناف مباراة الاهلي والهلال السوداني بعد اقتحام ملعب الجوهرة الزرقاء

السبت 01/فبراير/2020 - 10:48 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
استأنف حكم المباراة لقاء الأهلي والهلال عقب توقفها بسبب اقتحام الجمهور أرض الملعب وتدخل الأمن لحل الأزمة .

وألقت جماهير الهلال السوداني زجاجات المياه على لاعبي الأهلي اعتراضًا على قرارات حكم المباراة رضوان جيد، خلال شوط المباراة الثاني مما ادى الى ايقاف المباراة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه الهلال السوداني، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الجوهرة الزرقا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشعر لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق بذعر بسبب إلقاء الزجاجات على اللاعبين والجهاز الفني.

ونزل أحد الجماهير الى أرض الملعب مما ادى الى نزول الأمن والحراس إلى أرض الملعب لإخراجه واستكمال المباراة.

ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، أمام النجم الساحلي التونسي بتسع نقاط، متساويًا مع الهلال، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي بنقطة واحدة.

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