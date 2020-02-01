استئناف مباراة الاهلي والهلال السوداني بعد اقتحام ملعب الجوهرة الزرقاء

وألقت جماهير الهلال السوداني زجاجات المياه على لاعبي الأهلي اعتراضًا على قرارات حكم المباراة رضوان جيد، خلال شوط المباراة الثاني مما ادى الى ايقاف المباراة.





ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه الهلال السوداني، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الجوهرة الزرقا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وشعر لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق بذعر بسبب إلقاء الزجاجات على اللاعبين والجهاز الفني.





ونزل أحد الجماهير الى أرض الملعب مما ادى الى نزول الأمن والحراس إلى أرض الملعب لإخراجه واستكمال المباراة.





ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، أمام النجم الساحلي التونسي بتسع نقاط، متساويًا مع الهلال، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي بنقطة واحدة.