8 ضوابط عامة للاستيراد بـ المنطقة الحرة فى بورسعيد .. تفاصيل

وضع مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء أركان حرب عادل الغضبان وحضور الأجهزة المعنية رقم 177 لسنة 2020 القواعد العامة للاستيراد برسم المنطقة الحرة.





وشدد المجلس برئاسة محافظ بورسعيد على تنفيذ الاشتراطات بكل دقة ضمان للحفاظ على المال العام وعدم التلاعب بالمواطنين أصحاب الحصص ذاتهم.





جاءت القرارات بعد تعرض العديد من أصحاب الحصص الاستيرادية للتلاعب من قبل سماسرة بيع تلك الحصص وبعض المستخلصين ضعاف النفوس، مما تسبب فى الزج بهم فى قضايا جنائية بتهم التلاعب فى محررات الجمارك واوزان الشحنات و استيراد مواد محظور استيرادها.





ولخص مجلس إدارة المنطقة الحرة خلال اجتماعه القواعد العامة فى 8 نقاط رئيسية لا تراجع عن تنفيذها ومتابعتها من قبل الأجهزة المعنية

1. التعامل مع صاحب الحصة الاستيرادية بذاته سواء للاستيراد او التنازل عن قيمة الحصة لصالح اى من اصحاب الحصص الاستيرادية بعد موافقة الجهاز التنفيذى و اصدار التنازل عنه

2. العمل ببيان جمركى واحد لكل إقرار استيراد على أن يكون مشموله هو ذات مشمول إقرار الاستيراد.

3. لايجوز التنازل عن إقرار الاستيراد أو تجزئته.

4. الالتزام بالتخصيم الفعلى طبقا للقيمة الجمركية فى حدود القيمة / الحصة الاستيرادية الخاصة بالمستورد.

5. وجود بوليصة الشحن واذن التسليم و الفاتورة الذى يفيد ملكية صاحب الحصة الاستيرادية أو إقرار صادر مدينة حرة من الهيئة العامة للاستثمار( تصريح الاستثمار للبضائع او طلب ارسال من جمرك.

6. تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكافة أعمال المتابعة اللاحقة ومعاينة مقار النشاط التجارى لكل مستورد والمدون بالسجل التجارى طبقا لشروط تخصيص الحصة الاستيرادية.

7. قيام المستورد بإمساك دفاتر وسجلات لتسجيل كافة التصرف فى البضائع وحلقات التداول.

8. التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمعاينة البضائع بالمخازن والتأكد من كيفية تداول البضائع الواردة برسم المدينة الحرة من خلال الدفاتر والسجلات.

وأكد المجلس أن الضوابط العامة للاستيراد برسم المنطقة الحرة جاءت لاحكام السيطرة على العملية الاستيرادية والحفاظ على المال العام للدولة وتشديد الرقابة على الاستيراد لمنع دخول او تهريب ما يمس الأمن القومى المصرى ويهدد أمن وأمان المواطنين.

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