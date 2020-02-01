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أخبار العالم

حفتر يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا

السبت 01/فبراير/2020 - 10:50 م
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي
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أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بيانا قال فيه "التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السيد غسان سلامة ، في مقرّ القيادة العامة - الرجمة".

ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع اتهامات وجهها الجيش الوطني إلى ميليشيات حكومة الوفاق، بالعاصمة طرابلس غربي البلاد، بانتهاك ترتيبات وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في موسكو ثم في مؤتمر دولي ببرلين الشهر الماضي.



وتتواصل منذ أبريل 2019، معارك بين ميليشيات حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي، في العاصمة طرابلس، إذ يسعى الجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة من الميليشيات والإرهابيين. 

وقدمت بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي، اليوم (السبت)، مشروع قرار معدلًا يُطالب بسحب المرتزقة من ليبيا.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن مشروع القرار قد أعرب عن قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا".. كما يُطالب النص "جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتخاذ تدابير تُفاقمه".
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