حفتر يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بيانا قال فيه "التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السيد غسان سلامة ، في مقرّ القيادة العامة - الرجمة".





ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع اتهامات وجهها الجيش الوطني إلى ميليشيات حكومة الوفاق، بالعاصمة طرابلس غربي البلاد، بانتهاك ترتيبات وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في موسكو ثم في مؤتمر دولي ببرلين الشهر الماضي.













وتتواصل منذ أبريل 2019، معارك بين ميليشيات حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي، في العاصمة طرابلس، إذ يسعى الجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة من الميليشيات والإرهابيين.



