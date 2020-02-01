جمارك برج العرب تحبط تهريب مستحضرات تجميل بـ152.2 ألف جنيه

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة محمود فرغلي؛ محاولة تهريب٧٦٣ قطعة مستحضرات تجميل بقيمة 152.2 ألف جنيه ، كانت مخبأة داخل أمتعة شخصية لراكب قادم من البحرين.





قال مصدر جمركي في تصريحات له، إنه تم الاشتباه في الراكب بعد فحص أمتعته علي أجهزة الكشف بالأشعة ووجود كثافات عالية لمواد عضوية، ليتم تفتيشه و اكتشاف المضبوطات.

تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أيمن فوزى مدير الجمرك ومشاركة كلا من " محمد حلمى، سعيد محمود ،شبل السعيد ،على محمد على،محمود عثمان،مجدى عباس"، وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار محمود فرغلي، مدير عام المواني الجوية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدي الأنصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على قطاع العمليات بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.