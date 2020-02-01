AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المهندسين تقرر مد مشروع الرعاية الصحية شهرًا .. اقرأ المزيد

السبت 01/فبراير/2020 - 11:17 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
وافق  المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين  برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر  علي مد فترة التجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين لمدة شهر بعد أن تلقت النقابة عددا كبيرا من طلبات المهندسين بمد فترة التجديد بالمشروع. 
 
ووافق المجلس في جلسته العادية المنعقدة اليوم السبت الموافق ١ فبراير ٢٠٢٠ أن يكون التجديد بدون غرامة حتي ١٥ فبراير  ٢٠٢٠ علي ان تطبق غرامة تاخير تقدر بـ ٢٥%  من قيمة الاشتراك اعتبارا من يوم ١٦ فبراير وحتي نهاية الشهر.

في سياق آخر قال نقيب المهندسين إن هيئة مكتب النقابة العامة تقف علي مسافة واحدة من الزملاء المتقدمين لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة متمنيا التوفيق للجميع لافتا ان العمل النقابي للجميع وليس بالضروري ان يكون الفرد منتخبا ليخدم نقابته واضاف " جميعنا يعمل من اجل المهنة "

واشار النقيب الي أن النقابة أرسلت خطابات شكر لكل من ساهم في إعادة محاكمة المهندس المصري علي ابوالقاسم وفتح قضيته من جديد بعد أن كان قد تم تأييد حكم بالإعدام ضده يناير ٢٠١٨.

وخص ضاحي بالشكر الوزيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة لما بذلته من جهد كبير في قضية ابو القاسم وكذلك النائب العام المصري والنائب العام السعودي .

ولفت ضاحي إلى أن النقابة لم تترك بابا إلا وطرقته برغم صعوبة القضية نظرا لأن المجلس الحالي للنقابة كان قد تسلم مقاليد الأمور منتصف ابريل ٢٠١٨ علما بأن أحداث القضية تعود لعام ٢٠١٦ وتم تأييد حكم الاعدام يناير ٢٠١٨، ومع ذلك لم نقطع الأمل وتابعت الشئون القانونية بالنقابة مع اسرته خطوة بخطوة .

وكان انعقد المجلس الأعلى للنقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وبحضور المهندس محمود حجازي والمهندس أحمد عثمان وكيلا النقابة والمهندس محمود مغاوري امين  عام النقابة  والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد وأعضاء المجلس الأعلي للنقابة ورؤساء النقابات الفرعية.
المهندسين تقرر مد مشروع الرعاية الصحية شهرًا .. اقرأ المزيد
المهندسين تقرر مد مشروع الرعاية الصحية شهرًا .. اقرأ المزيد
المهندسين تقرر مد مشروع الرعاية الصحية شهرًا .. اقرأ المزيد
المهندسين تقرر مد مشروع الرعاية الصحية شهرًا .. اقرأ المزيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقيب المهندسين يفتتح معامل شنايدر بالمنوفية.. صور

برئاسة النقيب ومجلسه.. «المهندسين» تحقق العديد من الإنجازات خلال 2019.. زيادة المعاشات إلى 800 جنيه.. وتحقيق فائض للنقابة 178 مليون جنيه.. وتطوير ملف التعليم الهندسي

أمين صندوق المهندسين في حوار لـ صدى البلد: نأمل استكمال مشروعات الإسكان في 2020.. والموارد من أهم الصعوبات التي تواجه النقابة.. وزيادة المعاشات أهم إنجازاتنا في 2019

المهندسين تقرر صرف معاش لأسرة شهيد لقمة العيش | والنقيب: هذا دورنا

نقابة المهندسين تكتشف تزويرا جديدًا بالجيزة.. تعرف على التفاصيل

"المهندسين" تستقبل شباب خمس دول إفريقية .. شفيق: ملف إفريقيا أحد أهم اهتمامات مجلس النقابة برئاسة ضاحي.. وأمين الصندوق: في طريقنا لتبادل الخبرات مع دول القارة السمراء

ترشيحاتنا

أزمة جديدة.. نانسي عجرم متهمة بسرقة شخص آخر

الأهلي يسجل الهدف الأول فى الهلال السودانى| قفشة يفتتح التهديف للاحمر فى شباك ابناء السودان

مع الحمام.. صوفينار تشعل السوشيال ميديا بفيديو من إسبانيا

كلب ينهش صاحبه حتى الموت في منزله .. صور

صورة نادرة.. آسر ياسين طفلا برفقة والده

بعد هدف الأهلي .. إيقاف مباراة الهلال السوداني بسبب الشماريخ وإلقاء الزجاجات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي ضد الهلال .. احتفال قفشة بهدف التقدم للمارد الأحمر | شاهد

الاهلي ضد الهلال السوداني | التعادل 0-0 في الشوط الأول و4 بطاقات صفراء وتدخلات عنيفة

منتخب السيدات يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ إياب المغرب غدا .. صور