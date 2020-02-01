المهندسين تقرر مد مشروع الرعاية الصحية شهرًا .. اقرأ المزيد

وافق المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر علي مد فترة التجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين لمدة شهر بعد أن تلقت النقابة عددا كبيرا من طلبات المهندسين بمد فترة التجديد بالمشروع.

ووافق المجلس في جلسته العادية المنعقدة اليوم السبت الموافق ١ فبراير ٢٠٢٠ أن يكون التجديد بدون غرامة حتي ١٥ فبراير ٢٠٢٠ علي ان تطبق غرامة تاخير تقدر بـ ٢٥% من قيمة الاشتراك اعتبارا من يوم ١٦ فبراير وحتي نهاية الشهر.





في سياق آخر قال نقيب المهندسين إن هيئة مكتب النقابة العامة تقف علي مسافة واحدة من الزملاء المتقدمين لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة متمنيا التوفيق للجميع لافتا ان العمل النقابي للجميع وليس بالضروري ان يكون الفرد منتخبا ليخدم نقابته واضاف " جميعنا يعمل من اجل المهنة "





واشار النقيب الي أن النقابة أرسلت خطابات شكر لكل من ساهم في إعادة محاكمة المهندس المصري علي ابوالقاسم وفتح قضيته من جديد بعد أن كان قد تم تأييد حكم بالإعدام ضده يناير ٢٠١٨.





وخص ضاحي بالشكر الوزيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة لما بذلته من جهد كبير في قضية ابو القاسم وكذلك النائب العام المصري والنائب العام السعودي .





ولفت ضاحي إلى أن النقابة لم تترك بابا إلا وطرقته برغم صعوبة القضية نظرا لأن المجلس الحالي للنقابة كان قد تسلم مقاليد الأمور منتصف ابريل ٢٠١٨ علما بأن أحداث القضية تعود لعام ٢٠١٦ وتم تأييد حكم الاعدام يناير ٢٠١٨، ومع ذلك لم نقطع الأمل وتابعت الشئون القانونية بالنقابة مع اسرته خطوة بخطوة .



