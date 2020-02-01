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رياضة

تعادل الأحمر وفوز النجم الساحلي.. تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي

السبت 01/فبراير/2020 - 11:09 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
تأهل فريق الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة الزرقاء فى ختام دور المجموعات.

افتتح الأهلي فى الدقيقة 47 عن طريق قفشة من تسديدة متقنة بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات لتصل منطقة الجزاء.

وأدرك الهلال السوداني فى الدقيقة 94 عن طريق عبدالرازق عمر.

وفاز النجم الساحلي علي بلاتينيووم بهدفين ليتصدر المجموعة الثانية.

ويحتل النجم الساحلي التونسي فى صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي الأهلي فى المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ثم يأتي الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وأخيرًا بلاتينيوم بطل زيمباوي في المركز الرابع بنقطة واحدة.

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